Le Granit demeure une zone chaude - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Alors que l’Estrie est passé de l’orange au rouge, le palier d’alerte maximale, depuis le lundi 10 mai, la bataille continue de faire rage contre le virus de la COVID-19 dans le secteur du Granit, toujours sous des mesures spéciales d’urgence, depuis le 6 mai.

Selon les données de la Santé publique compilées en date du 11 mai, le Granit affichait 188 cas toujours actifs, avec un foyer principal à Lac-Mégantic. La ville représente à elle seule la moitié de ces cas, avec 93, suivie de Lac-Drolet (21), Nantes (12), Saint-Ludger et Frontenac (10), Marston (8), Woburn (7) et Sainte-Cécile-de-Whitton (6).





Une éclosion était en cours à la Résidence Eden sur le lac, le virus ayant affecté 13 usagers et cinq employés. Le RPA Plein Soleil gère la situation qui touche chez elle 11 résidents et trois employés.





La polyvalente Montignac demeure la seule école secondaire de l’Estrie à être fermée, en raison du nombre de cas qui fait problème. Cette semaine encore, la Santé publique tenait mercredi, jeudi et ce vendredi une clinique de dépistage sans rendez-vous dans les murs de l’école. Mardi, on y faisait toujours état de 46 cas actifs, en plus des milieux d’éclosion enquêtés dans quatre transports scolaires par autobus, dont un où l’on a noté la transmission de sept cas confirmés positifs.





L’éclosion en cours dans un lieu de culte a progressé, atteignant 28 cas confirmés.





Le vaccin

Si la situation épidémiologique demeure suivie de près, la vaccination de son côté continue de connaître du succès. Toujours en date de mardi, 45,1% de la population du Granit avait reçu une première dose du vaccin, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne québécoise qui était à ce jour de 44%. Par contre, seulement 1,1% des Granitois ont reçu leur deuxième dose, en queue de peloton des MRC de l’Estrie.





Le groupe des 80 ans et plus a été vacciné à près de 90%, les 70-79 ans à près de 87%, près de 72% pour la catégorie des 60-69 ans et 33,9% pour les 16-59 ans. «Même si tout le monde est tanné, il faut maintenir les mesures en place. Et cela, même si on est vacciné», a tenu à répéter le directeur de la Santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, mercredi en mêlée de presse.