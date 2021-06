Nouveau dÃ©part

C’est avec un grand plaisir que la population de Mégantic a appris que Placage Mégantic a acheté l’usine IMM. Placage Mégantic sera administré par des dirigeants locaux.

Commençons par le début. En novembre 2020, les employés de Masonite ont appris la fermeture de l’entreprise six semaines avant Noël. Suite à cette annonce, j’ai vu des employés dévastés de perdre leur emploi. Vous savez sans doute que perdre son emploi quand on a 50, 60 ans et que nous n’avions pas prévu une retraite à court terme, l’anxiété peut être à un niveau assez élevé. Pas facile de se trouver un nouvel emploi à cet âge. En plus de devoir changer de compagnons de travail, de patron, d’environnement et réapprendre une nouvelle façon de travailler, avec possiblement de nouveaux horaires.





Dans toute cette histoire, pensons aux familles qui y ont travaillé dans le passé. Je vois la famille Dostie, le père, le fils et le petit-fils. Les Lachance, les Poirier, les Bédard, les Bolduc, les Fortin, les Pépin, les Larrivée, etc. Pour ma part, j’ai travaillé 34 ans dans cette usine. Ce fût mon gagne-pain, mais aussi l’occasion de côtoyer des collègues avec lesquels se sont tissés des liens d’amitié et de camaraderie.





Nous aurons enfin la chance d’avoir des dirigeants locaux qui nous connaissent depuis longtemps et qui sont à même de comprendre les besoins d’ici. Si jamais il y a un problème, il va se régler ici.





Ce n’est pas une mince affaire de repartir cette usine. Daniel (Hamann) et les autres investisseurs sont passés par toutes sortes d’émotions depuis novembre 2020, des bonnes et des moins bonnes, qui parfois auraient pu les décourager. Fallait y croire vraiment pour acheter cette usine. Il fallait avoir la volonté de donner à nouveau un travail aux gens du milieu, il fallait avoir confiance en ces employés pour prévoir le succès de cette usine à nouveau.





Pour ma part, je demande à la Ville de collaborer au succès de cette entreprise. Il y a eu par le passé des entreprises et des commerces locaux qui ont bénéficié de baisse ou de congé de taxes. J’encourage fortement la Ville à faire de même avec cette entreprise locale qui sera un plus pour la Ville de Lac-Mégantic.





Cette usine, dont on était si fier d’en faire partie, Placage Mégantic redonne aux travailleurs le plaisir d’y retrouver son appartenance pour les années futures. Ils font en sorte que l’histoire de IMM se poursuive. Je veux féliciter les cinq investisseurs locaux, dont quatre travaillaient déjà dans l’entreprise avant sa fermeture. Ils ont confiance en leur projet et en leurs employés. Cette usine est présente dans la communauté depuis 108 ans et Placage Mégantic poursuit cette belle magie qui, je l’espère, va se refléter sur les générations futures.





Richard Poirier