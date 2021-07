Un rappel à nos élus

Et si on fermait la rue Victoria à partir de l’OTJ pour la sécurité des enfants et qu’on faisait passer la population par la Baie-des-Sables et les faire sortir à l’autre bout ? Ridicule, vous me direz. Oui, tout autant que de fermer la rue Pie XI où il circule plus de mille véhicules chaque jour, probablement plus que sur la rue Victoria ! On fait des traverses sous l’autoroute 20 pour les grenouilles et les tortues, mais on ferme la rue Pie-XI! C’est vrai que la ville innove!

Le vote des citoyens? Une farce, on veut simplement fermer la rue Pie-XI. Les résidents du Club La belle saison sont d’accord. En passant, il y a un lac et non des lacs. La consultation pour la population fut brève et mal informée par les élus. Le projet a été décidé il y a très longtemps pour satisfaire un petit groupe de gens qui sont plus criards que d’autres. Mais nous, on va être «cul-de-sac» dans les deux extrémités.





Nous, on a perdu notre fille à cause du train. Et comme si ce n’était pas encore assez, ils vont nous isoler de la ville, on va sortir vers Nantes ou pratiquement à Frontenac. Donc, tant qu’à sortir de la ville, ça va nous amener à aller magasiner à l’extérieur.





Changer la voie ferrée de place était une bonne idée sur le coup, mais la vraie solution serait seulement une gare de triage à Lac-Mégantic. On a une des pentes les plus importantes au Canada et maintenant, on veut l’augmenter. C’est un non-sens car plus on descend sur la rivière, plus on augmente la pente supposément pour notre sécurité et plus on augmente les risques de pollution.





Jamais je n’accepterai qu’on ferme ma rue au profit des personnes qui n’ont perdu aucun enfant ou parent et qui veulent pousser le train de notre côté, sans se préoccuper des gens qui subissent les contrecoups de vos choix. Si le train avait été ou serait stationné en ville, au point le plus bas, on éliminerait la majorité des risques. Nos dirigeants, qu’ils soient au municipal, provincial ou fédéral ne sont pas capables de faire mieux que cela, ce qui veut dire que leur jugement est à remettre en question, du moins de ma part. Je n’ai vraiment plus aucun respect pour eux. En bloquant la rue, vous augmentez encore le risque de pertes de vie. Posez-vous la question, car moi je vous considère criminellement responsables. J’espère que vous reverrez vos plans car moi, je n’arrêterai pas là.





Ceci n’est pas une menace, mais faire un passage à niveau serait au moins acceptable pour la population qui y circule, pour la rapidité avec laquelle les ambulanciers doivent se rendre à l’hôpital, et plus encore ! Quand on se bâtit près d’une voie ferrée, il faut vivre avec et non la transférer aux voisins qui, eux, avaient choisi de s’en éloigner.





Quand vient le mois de juillet, les émotions remontent et je viens en c… ! Je ne veux pas me comparer à ceux qui ont peur d’avoir peur, je parle de la Coalition des citoyens et de tous ceux qui se foutent de nous et de madame Boulanger et bien d’autres, en se servant du 6 juillet pour faire un petit show médiatique, ainsi que nos élus. Ça fait 115 ans que mon grand-père et mon père sont installés ici, sinon je partirais le plus vite possible. L’autre jour, un promoteur me demandait s’il devait investir près de la marina pour un resto, un gros projet, et je lui ai répondu malgré moi d’aller voir ailleurs. Ici, on ferme les rues, on défait les immeubles, donc, pas vraiment intéressant. Je m’excuse, mais vous nous amenez à penser et parler de la sorte. Si la population est d’accord avec vous pour fermer la rue Pie XI, je ne vois pas ce qu’on peut faire ici. On passe sous la 204, on creuse plus de 200 pieds de creux chez madame Boulanger, mais nous faire une traverse c’est trop bruyant? Foutaise ! La Coalition, plutôt que de se battre pour que cesse de circuler le pétrole devrait s’occuper des choses qui sont encore possibles, comme une traverse!





Nos élus se vantent d’avoir une ville qui innove, une ville intelligente, et moi, il va falloir que j’achète un cheval pour aller en ville! Bravo !





Sur ce, je termine, mais je ne laisserai pas ça comme vous voulez, car à long terme, il ya des choses qui changent, vous pouvez compter sur moi. Je vais commencer avec les avocats, après on verra!