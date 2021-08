Plateau double avec David Beaucage et Sam Boisvert - : Culture Humour

Sam Boisvert et David Beaucage

Les 11 et 12 août, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac à compter de 19h, le Comité culturel Mégantic offre un plateau double, avec les humoristes David Beaucage et Sam Boisvert.

Sans malice, David Beaucage est du genre à éclater de rire au mauvais endroit au mauvais moment... En fait, cet humoriste est confortable dans l'inconfortable. Sans doute lourd dans un salon mortuaire, il est totalement à sa place sur scène. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, il a d'abord fait sa marque comme auteur et script-éditeur pour Katherine Levac, assurant aussi sa première partie en tournée du spectacle Velours. Créateur et concepteur prolifique, il a initié et joué dans de nombreux spectacles-concepts lancés au Zoofest.





Sam Boisvert est la preuve que les apparences sont parfois trompeuses. S'il projette l’image du jeune homme poli, rappelant étrangement ce cousin sans histoire ou ce voisin bienveillant, son humour mordant est sa marque de commerce. L’humoriste maîtrise de plus l’art d'exploiter ses défauts, qu'il s'amuse à exposer dans des textes remplis d'autodérision et criant d'authenticité. Depuis sa sortie l'École nationale de l'humour, en 2017, Sam parcourt le circuit des soirées d'humour à Montréal et en province et prend part à différents événements tremplins. En 2019, sa première participation à un gala du ComediHa! Fest Québec lui a valu une nomination pour le prix «révélation».