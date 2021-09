Un train dans la nuit: lancement couru - : Actualités Tragédie à Lac-Mégantic

L’illustrateur Christian Quesnel a été fort occupé à signer les exemplaires du livre en cette soirée de lancement.

«Ma seule peur c’est de ne pas être à la hauteur», soufflait Anne-Marie Saint-Cerny à travers le brouhaha du lancement de Mégantic: un train dans la nuit. Au Citron vert, le public a accouru le 19 août, plus nombreux qu’attendu. L’ouvrage artistique, soutenu par le Conseil des arts et des lettres et les gouvernements du Québec et du Canada, est aussi pamphlétaire. Le triste récit d’un conte capitaliste parfait, écrit l’auteure.

Sur un mur du resto sont projetées quelques scènes du livre. Celle qui frappe le plus montre les visages de l’ex-ministre conservateur John Baird, aujourd’hui sur le comité de gouvernance du CP, et de l’ex-ministre libéral des Transports Marc Garneau. Les «méchants» dans ce livre d’histoire où se retrouvent aussi les traits de dizaines de victimes, de citoyens et de représentants de l’autorité. «Les autorités pensent qu’à Mégantic on sait tout. (Avec ce livre) on a donné un sérieux coup de pied au cul à bien des gens.»





L’acolyte d’Anne-Marie Saint-Cerny dans l’aventure, Christian Quesnel, a livré totalement la marchandise aux yeux de l’auteure. «Ça prenait quelqu’un qui était capable d’évoquer des moments difficiles. Tous les visages qui sont dessinés, vous allez les reconnaître, ce sont les vôtres.»





L’histoire de la bande dessinée se décline en deux deuils, le premier étant la tragédie et le second lors de la démolition des bâtisses encore debout après le passage du feu.





Et le mot de la fin avant de refermer le livre appartient à l’abbé Steve Lemay, curé de la paroisse Sainte-Agnès lors des événements. «La mort ne gagnera pas. Le désespoir non plus.»