L’électrisante Roxane Bruneau

C’est grâce aux réseaux sociaux que s’est fait connaître Roxane Bruneau. D’abord en diffusant des minis sketchs à la fois humoristiques et authentiques, vidéos devenant rapidement virales. Ensuite en dévoilant ses chansons à ses milliers d’abonnés. Son spectacle Acrophobie sera présenté le samedi 13 novembre, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Née à Delson sur la Rive-Sud de Montréal, Roxane Bruneau s’est découverte très tôt une passion pour la musique. Dès l’âge de douze ans, elle suit des cours de guitare, ce qui l’amène à composer en 2003 sa première chanson abordant le sujet de la violence conjugale. Alors que son écriture se précise, elle utilise les plateformes Web les plus fréquentées. Sa vidéo Notre belle démence dépasse notamment les deux millions de vues sur Facebook.

En 2017, l’artiste autodidacte rejoint les Disques Artic pour produire son premier album, Dysphorie, dont les ventes atteignent rapidement 20 000 unités. Le succès est également au rendez-vous sur scène, où la jeune auteure-compositrice-interprète multiplie les spectacles à guichets fermés. Elle se distingue notamment aux Francos de Montréal et au festival suisse Pully-Lavaux à l’heure du Québec qui lui décerne le Prix de la Révélation. Saluée au Gala ADISQ 2018 par deux nominations (Album de l’année Pop et Révélation de l’année), elle y offre une prestation électrisante.

Roxane Bruneau partage un univers à son image: décomplexé, plein de bagout et d’humour cru, de rythmes piochés et de romances trash’n’tatouées. Ses chansons fortes en gueule servent de véritable exutoire. Amour, désamour et santé mentale trouvent chez elle un moyen d’expression dans l'écriture et la création.

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle. Passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo sont requis pour les personnes de 13 ans et plus. En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, le spectacle est offert sans distanciation, avec port du masque durant toute la représentation.