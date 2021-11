Une défaite à La Guadeloupe et le Sauro glisse au 6e rang du circuit

De gauche à droite, Édouard Dostie, avec une fiche de 7 buts et 8 passes, Clovis Chouinard, auteur de 8 buts et 6 passes, et Kevin Matheson, 4 buts et 7 passes. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- À l’aréna Armand-Racine de La Guadeloupe, le 5 novembre, dans une partie comptant pour la 5e position au classement général de la ligue, le Sauro sénior a subi une défaite par la marque de 6 à 5 contre le DLC. Le sort en a été jeté à 19:32 du troisième vingt, lors d’une pénalité.





Le Sauro avait pourtant bien amorcé la partie en prenant les devants avec le but de Dominic Pépin-Beaudoin à 02:53, alors que les locaux avaient deux joueurs au cachot et un joueur pour les visiteurs. À 03:53, Clovis Chouinard procurait une avance de deux buts. Une réplique des locaux est survenue à 11:21 d’Antoine Labrecque pour une marque de 2 à 1 après une période.





Le deuxième vingt a été tout à l’avantage des favoris de la foule avec quatre buts dont celui de Luc-Olivier Roy après seulement 23 secondes de jeu, suivi de Patrick Labbé à 05:59, Anthony Vachon à 14:05 et de Thomas Bolduc qui portait le pointage 5 à 3 à 14 :18.





Le deuxième entracte aura été bénéfique pour les joueurs du Sauro qui ont égalisé en 3e période avec les deux buts d’Antoine Savard, à 09:46 et à 14 :54, nivelant ainsi la marque.





Jusqu’à 19:32 du dernier tiers, malgré les occasions de marquer de part et d’autre, une pénalité à 19:24 a entrainé le 6e but du DLC étant l’œuvre de Samuel Turcotte. Le gardien Pier-Luc Bouchard avait pourtant repoussé 54 lancers. Pour sa part, G. Hubert Morin a bloqué 49 frappes des visiteurs.





Après huit parties, le Sauro occupe désormais le 6e rang au classement général, avec 8 points, devancé par Windsor et Warwick, avec 10 points chacun. Les meilleurs pointeurs du Sauro sont Édouard Dostie (7 buts et 8 passes), Clovis Chouinard (8 buts et 6 passes) et Kevin Matheson (4 buts et 7 passes) après 5 parties.





Deux parties attendent le Sauro ce week-end. Après une visite à Windsor le vendredi 12 novembre, à 20h30, retour à domicile le samedi 13 novembre à 20h, pour affronter Val-des-Sources.