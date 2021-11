Vingt-deux spectacles à l’hiver 2022!

P-A Méthot, le 15 janvier On va tous mourir, le 28 janvier Alexandre Poulin, le 11 février Je cherche une maison qui nous ressemble, le 17 février Jean-Michel Blais, le 24 février Fred Pellerin, le 22 février Hay Babies, le 3 mars Laura Niquay, le 4 mars Les Harding, le 13 mars Arnaud Soly, le 15 mars Marc Messier, le 21 mars Pour une histoire d’un soir, le 27 mars Tout inclus, le 29 mars Salebarbes, le 7 avril Les fils du facteur, le 14 avril Design intérieur avec Brigitte Saint-Aubin, le 19 avril Mélissa Bédard, le 21 avril Boucar Diouf, le 22 avril Marie Mai, le 13 mai Simon Leblanc, le 19 mai (COMPLET) Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, le 20 mai Guylaine Tremblay (hommage à Yvon Deschamps), le 25 mai

L’offre du Comité culturel Mégantic sera considérable en 2022. Pas moins de 22 spectacles figurent au programme, permettant de rejoindre tous les goûts. Pour ouvrir le bal, P-A Méthot présentera son deuxième one man show Faire le beau, le samedi 15 janvier.

Le duo formé de Laurent Paquin et Simon Boudreau sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac le 28 janvier avec le spectacle On va tous mourir. L’auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin promet ensuite une rencontre vivante et intimiste le 11 février.





Théâtre au menu du 17 février avec Je cherche une maison qui nous ressemble, en hommage à Pauline Julien et Gérald Dodin, L’unique Fred Pellerin montera pour sa part sur les planches le 22 février alors que le pianiste Jean-Michel Blais ravira les mélomanes le 24 février.





Le public pourra aller à la rencontre du trio d’Acadiennes Hay Babies le 3 mars, puis de l’artiste atikamekw Laura Nikay le 4 mars. La pièce Les Harding sera présentée le 13 mars alors qu’on passera à un tout autre registre le 15 mars avec l’humoriste Arnaud Soly. Le 21 mars, le comédien Marc Messier propose un tête-à-tête avec le public où il évoquera des tranches de sa vie artistique. Le 27 mars laissera place à Pour une histoire d’un soir, avec Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denis Pelletier. Pour clore le mois, la pièce Tout inclus, portant sur l’univers des résidences pour aînés, le 29 mars.





Le groupe Salebarbes et son répertoire inspiré de l’énergie cajun sera à Lac-Mégantic le 7 avril et le 14 avril, le duo suisse Fils du facteur viendra partager ses chansons. Le 19 avril, Brigitte Saint-Aubin présentera le solo théâtral Design d’intérieur, un récit touchant ponctué de chansons, où s’entremêlent le comique et le poétique. La chanteuse Melissa Bédard sera sur scène le 21 avril. Pour sa part, Boucar Diouf entraînera le public dans un flot d’humour et de science le 22 avril.





Marie Mai présentera son nouveau spectacle le 13 mai, avec une formule révélant à la fois son authenticité et sa résilience. Déjà complet, le troisième spectacle solo de Simon Leblanc sera présenté le 19 mai. L’humoriste Philippe-Audrey Larrue St-Jacques montera sur les planches le 20 mai tandis que la comédienne Guylaine Tremblay clôturera la saison le 25 mai avec J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, une incursion affectueuse dans le monde d’Yvon Deschamps.