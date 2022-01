2022 sera encore une grosse année - Rémi Tremblay : Actualités Immobilier

Au sud du territoire urbain, Horizons sur le lac poursuit sa progression. Le projet des Chevaliers de Colomb, rue Frontenac, a été remanié depuis la publication de cette esquisse, il y a deux ans. La réduction de la surface des salles de réception va permettre l’ajout de cinq logements additionnels. Le feu vert est toujours en

Lac-Mégantic vient de connaître, en 2021, sa deuxième meilleure année depuis 2016 en terme de valeurs foncières ajoutées sur son territoire, avec un total de 21 977 189$ d’investissements publics et privés au chapitre de la rénovation et de la construction d’unités habitations et de bâtiments.

Le Service d’urbanisme et de géomatique a délivré 582 permis entre le 1er janvier et le 31 décembre, un nombre de dossiers qui est demeuré relativement stable d’année en année, au cours de la dernière décennie. Les 35 unités de logements ajoutées au tableau, comprenant cinq nouvelles résidences unifamiliales et cinq bâtiments multifamiliaux offrant un total de 30 nouvelles unités de logements, représentent une partie de la réponse au problème criant de disponibilité de logements sur le territoire.





Le tout dernier permis inscrit au tableau en fin d’année aura été celui accordé au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons pour des travaux estimés à 292 000$ au centre administratif de la rue Dollard, concernant le système de chauffage, de climatisation et de conditionnement d’air.





Le directeur du Service, l’urbaniste Jean-François Brisson, ne peut que confirmer une forte tendance à la hausse du marché immobilier, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19 alors qu’en deux ans, 2020 et 2021 combinées, les nouvelles valeurs foncières inscrites au rôle ont représenté un total de 43 millions de dollars. L’année 2022 n’y échappera pas. «Beaucoup de terrains vacants disponibles pour des nouvelles constructions se sont vendus en 2021 et beaucoup de demandes d’informations pour la construction nous ont été acheminées.»





Si la COVID-19 joue sur le moral des citoyens, elle ne semble pas avoir eu d’effets négatifs sur leur portefeuille. «Malgré la hausse des coûts de certains matériaux, dont le bois qui a connu une augmentation fulgurante avant de rebaisser sensiblement, il y a encore de gros investissements à prévoir cette année, tant au niveau industriel que résidentiel. Moins au niveau commercial, cependant.»





La technicienne en urbanisme Mélanie Martin se montre elle aussi enthousiaste pour l’année 2022, entrevoyant déjà un agenda de travail qui sera bien garni en accompagnement avec les citoyens qui envisagent de sortir le coffre à outils et la planche à dessin.





Au sud, près de la frontière de la municipalité de Frontenac, Horizons sur le lac se prépare à poursuivre le développement de nouveaux immeubles à logements. Les permis de lotissement ont déjà été accordés et la majorité des terrains résidentiels qui s’y trouvent ont été vendus.





Pas encore de confirmation quant au dossier majeur de la nouvelle salle des Chevaliers de Colomb, un projet qui, sur papier, pèse déjà près de 8 millions de dollars. Prévu être érigé sur le terrain voisin du Microtel, rue Frontenac, le projet comptait initialement 16 unités de logements, un chiffre qui a grimpé à 21 au cours des derniers mois, selon d’autres sources.





Combler la grave pénurie de logements à Lac-Mégantic fait d’ailleurs partie de la mission que s’est donnée le député François Jacques dans sa démarche d’engager une enveloppe de 19 millions de dollars pour répondre à des besoins de la communauté.





Un avenir possible dans ce créneau pour le terrain de l'ancienne MFR, rue Dollard. Localisé de façon stratégique et toujours propriété de la Ville, ce site pourrait revêtir une vocation plus résidentielle qu'institutionnelle. Différentes options de logements plus abordables sont explorées. (BV)