L’acier, un volume en croissance chez Logibel - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Chez Logibel, la cour agrandie accueille des poutres d’acier et un impressionnant pont roulant pour en permettre le transbordement.

La hausse du prix des carburants et la pénurie de chauffeurs dans l’industrie du camionnage ne font pas que des malheureux. Le ferroviaire et le transbordement intermodal tirent profit de la situation économique pour augmenter les volumes de marchandises transportées et épaissir leur carnet de clients. Logibel enregistre des gains, entre autres dans l’acier, tant dans ses installations de Saint-Lambert-de-Lauzon, sur la rive-sud de Québec, que dans le parc industriel de Lac-Mégantic.

Ici, la structure imposante montée dans la cour extérieure du centre de transbordement, rue Villeneuve, attire l’attention. «C’est un pont roulant pour manutentionner de grosses pièces, tant pour les blocs de pierre que pour les structures d’acier», renseigne le directeur général Béland Audet. Encore à l’état embryonnaire à Lac-Mégantic, le volume de transport d’acier est appelé à croître, avec une liste de clients parmi les fabricants d’aciers régionaux qui y trouvent leur compte.





«Pour Logibel, c’est un grand avantage d’avoir à la fois des installations connectées sur le réseau de chemin de fer du Canadien National à Saint-Lambert-de-Lauzon et une connexion sur celui du Canadien Pacifique à Lac-Mégantic. Ici, l’acier s’est ajouté à nos carnets de commandes depuis à peine deux ans. En 2018 à Saint-Lambert», poursuit M. Audet.





Fabriqué au Texas et en Caroline, l’acier est acheminé jusqu’à la gare Saint-Luc, à Montréal, où le chemin de fer local de Lac-Mégantic le prend en charge. En attendant l’aménagement de la cour de triage dans le parc industriel, qui fait toujours partie intégrante du projet de la voie de contournement ferroviaire, Béland Audet évite de se mouiller dans le débat sur l’acceptabilité sociale du projet de Transports Canada et du CP. «J’ai été un fervent défenseur de la voie de contournement. Je ne veux pas me chicaner avec personne. Depuis 2013, j’ai plutôt concentré mes interventions en matière de sécurité avec le ministère des Transports du Québec.» Mais oui, la voie de contournement serait un atout pour les industriels.





La réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise demeure une priorité pour lui. «Uniquement l’an dernier, nos opérations ont permis d’éviter l’émission de 6 500 tonnes de gaz à effet de serre.»