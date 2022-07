Au camp créatif d’Annie Purtell - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Le camp créatif initié par Annie Purtell s’est avéré un vif succès.

Peinture acrylique, aquarelle, papier mâché, argile, métal repoussé, pâte texturée… Matières premières du camp créatif initié cet été par Annie Purtell. Durant cinq jours, les participants de chacun des trois groupes ont vibré au rythme de l’art visuel, nourrissant leur passion commune en peaufinant leur apprentissage par la conception d’œuvres variées. Un succès qui annonce déjà une récidive pour l’an prochain.

l y a longtemps qu’Annie Purtell songeait à démarrer son camp créatif. Celle qui enseigne l’anglais à l’école Sacré-Cœur est d’ailleurs bien connue en tant qu’artiste, tant au sein de la communauté qu’à l’intérieur des murs de l’établissement scolaire. Qui plus est, celle que les élèves nomment Miss Annie détient une formation en enseignement des arts et a suivi un cours en lancement d’entreprise l’automne dernier.





«Les arts, c’est en moi depuis toujours. Je voulais offrir aux jeunes qui ont aussi la fibre artistique de passer une semaine avec moi». La réponse des principaux intéressés ne s’est pas fait attendre; annoncé peu avant la fin de l’année scolaire, le camp a rapidement affiché complet pour les groupes 6-8 ans et 9-11 ans. Les inscriptions pour celui offert aux 12 ans et plus ont ensuite emboîté le pas, si bien qu’une soixantaine de jeunes ont bénéficié de l’expérience se déroulant dans la cafétéria de l’école Sacré-Cœur entre le 4 et le 22 juillet.





Pour l’assister, Annie a retenu les services de Marie-Éva Fournier, une étudiante de 15 ans, détentrice du prix Coup de cœur de l’exposition itinérante du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons au niveau secondaire. Inutile d’en dire plus sur le talent de cette passionnée du domaine artistique! «Mon rôle est aider les enfants dans leur projet, les guider, les aligner, répondre à leurs questions», décrit Marie-Éva. Pour Annie, l’apport de son assistante va plus loin: «Elle a beaucoup d’initiative et a une belle connexion avec les jeunes. Je suis vraiment tombée sur une perle!»





Les élèves rencontrés lors du passage de l’Écho n’ont que des bons mots à l’endroit du camp créatif. La manipulation des différents médiums à leur disposition s’est avérée bénéfique, tant sur le plan introspectif qu’au niveau technique. «J’ai vu des élèves autrement que ce que je connaissais d’eux en classe. Il est ressorti plein de choses, je les ai vu s’ouvrir… C’est quasiment de l’art thérapie», partage Annie.





Pour la suite, parce que le camp créatif sera assurément reconduit l’été prochain, Annie Purtell songe à recruter d’autres assistantes et leur confier l’animation des activités, en plus d’inviter des artistes locaux à donner des ateliers. Chose certaine, le test de la première année est passé, puisque déjà se pointe une seconde édition à valeur ajoutée.