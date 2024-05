Puissante, Noé Lira! - Claudia Collard : Culture Musique

Noé Lira était en spectacle le 25 avril à la Salle Montignac. (Photo Claudia Colalrd)

Noé Lira dégage énergie et joie, tout en portant un message fort, revendiquant les mêmes droits pour toutes les femmes de la planète. Ses chansons, aussi entraînantes que ses propos sont engagés, ont transporté l’auditoire dans l’allégresse, le soir du 25 avril à la Salle Montignac.



Même si les paroles de ses chansons sont surtout en espagnol, en plus du français et de l’anglais, on sent aisément l’émotion chez l’artiste née ici d’un père mexicain et d’une mère québécoise. Ses racines multiculturelles et sa carrière multidisciplinaire confèrent à Noé Lira une richesse qui transperce les frontières… pour notre plus grand bonheur!