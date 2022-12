Biscuit soda, quelle histoire!

Tout d’abord je tiens à remercier tout le personnel de l’urgence et du premier étage du centre hospitalier de Lac-Mégantic lors de mon séjour de quelques jours au début décembre, tout particulièrement au Dre F. Michel pour son professionnalisme et son écoute Lors de ce séjour, un fait anodin a attiré mon attention. Dans le descriptif listant le contenu de mon cabaret il était indiqué «biscuits sodas qté =1». J’ai demandé au personnel pourquoi il n’y en avait pas concrètement dans le cabaret. Ils m’ont répondu que ça fait des lunes qu’il n’y en a plus. Bon, je me suis dit que c’est sûrement à cause de la pandémie, d’une rupture dans la chaîne d’approvisionnements en provenance du Laos ou de la Nouvelle-Guinée ( qui sait), une nouvelle directive du ministère de la Santé ou une simple oubli administratif. Un membre du personnel m’a avoué discrètement, en s’assurant qu’autour d’elle personne n’écoutait, et je cite: «Vous savez monsieur Blanchard, parfois j’amène de chez moi un petit sac de biscuits soda que je distribue à mes clients vieux, papy, mamie. Cela semble les réconforter.» Ouf! Quel scandale, crime de lèse-majesté. Que l’on déporte cette personne dans une colonie lointaine, genre l’Australie. Cette gentille personne a fait ma journée. Cela met en perspective les brûlants dossiers appelés par le ministre de la Santé M. Dubé, le «toastgate» ou le scandale des beignes où certains membres du personnel auraient, selon du personnel administratif dans différents régions du territoire québécois, subtilisé les dites nourritures qui auraient sûrement pris la direction de la poubelle de toute façon.

L’efficacité de nos administrateurs m’étonnera toujours! J’imagine un subalterne du ministre allant rencontrer ces dits merveilleux administrateurs pour les remercier de leur sens du devoir! Je pense plutôt à ces gens du personnel qui sont accusés dans ces affaires qui, pour la plupart, sont des femmes qui trop souvent sont obligées de faire du temps supplémentaire obligatoire ( tso), qui ont dû aller porter leur enfant à la course soit à la garderie et ou chez les grands-parents car un d’eux était malade et arrivés juste à temps au travail sans avoir pris le temps de manger et, au milieu de leur quart de travail, sentant une petite faiblesse, ont commis le crime de prendre quelque calories d’aliments probablement destinés aux rebuts pour leur permettre de continuer à terminer leurs journées de travail. Concernant le fait anodin de la pénurie de biscuit soda au CHLM depuis plusieurs mois, le Maxi de Lac-Mégantic ouvre bientôt, je me demande s’ils auront ces dit biscuits, bien entendu en sachet de deux, pas de quatre ou individuel car la directive du ministère de la Santé est claire là-dessus. Ma question: est-ce que l’Hôpital accepte les dons en denrées alimentaires?





Michel Blanchard

Marston