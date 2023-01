Deux événements majeurs dans la région cet été - Claudia Collard : Actualités Événements

Nouveauté en 2023, le Triathlon international Piopolis-Carrrabasset Valley comprendra plusieurs parcours tous niveaux les 26 et 27 août. (Photo Ian Roberge) La seconde édition du Marathon du Mont-Mégantic aura lieu le 11 juin. (Oscar Compea Photography)

Même si l’organisme Lac en fête a mis fin à ses opérations, d’autres événements sont bien présents sur le territoire granitois. C’est ce qu’a tenu à communiquer Félix Guèvremont, initiateur du Marathon du Mont-Mégantic et d’une nouveauté, le Triathlon international Piopolis- Carrabassett Valley.

Déjà plus de 90% des 500 places disponibles sont comblées pour la seconde édition du Marathon du Mont-Mégantic, qui se déroulera le 11 juin. L’événement de course en sentier propose quatre distances dans le parc national, permettant de joindre les catégories de niveau débutant à avancé. Tous les profits de l’événement seront versés à La Bouée, maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugales et leurs enfants.





Félix Guèvremont et Maïté Galipeau-Théberge organisent également le Triathlon international Piopolis-Carrabassett Valley, qui en sera à sa première édition cette année. Des parcours de course à pied de 1, 5, 10 et 21 km sont offerts le 26 août à Piopolis. «On ne veut pas uniquement rejoindre les sportifs, mais tous ceux et celles qui veulent faire une activité, se donner un objectif. Mis à part le demi-marathon (21 km) qui est un parcours plus côteux, parce qu’on veut en mettre plein les yeux, les autres distances sont très accessibles», fait valoir Félix, ajoutant que des kiosques seront érigés dans le village afin d’animer l’événement grand public, qui propose aussi des triathlons olympique, sprint et pour enfants.





Le dimanche 27 août fera place à un triathlon demi longue distance (70,3 km) des deux côtés de la frontière. Traversée du lac Mégantic de Piopolis jusqu’à la descente de bateau du parc Sach-Mercier à Frontenac, parcours à vélo jusqu’à l’aéroport de Sugarloaf puis demi-marathon à Carrabasset Valley. «C’est exceptionnel de passer d’un pays à l’autre. Le but est d’unir les deux communautés, de contribuer au rayonnement des deux régions. On a déjà débuté un jumelage anglais/français entre les écoles primaires de Woburn et de Stratton, pour que les jeunes puissent communiquer entre eux, entre voisins. On veut aussi faire connaître la route entre Lac-Mégantic et Sugarloaf, qui est super belle, pas trop côteuse et tranquille. C’est vraiment un triathlon super rapide», communique Félix.





Les profits du Triathlon international Piopolis- Carrabasset Valley seront versés aux écoles primaires de la région pour mettre sur pied un programme de jumelage pour l’apprentissage de la langue seconde et créer des liens entre les communautés.