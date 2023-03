Une côte à remonter

Quelques semaines après le déraillement, j'ai dû m'arrêter au poste d'essence situé au croisement des rues Frontenac et Agnès: les freins de la voiture que je conduisais ne répondaient plus. Il y avait là des policiers provinciaux qui surveillaient devant le pont Agnès. Je leur ai expliqué ma situation et demandé si l'un d'eux pouvait vérifier si je pouvais continuer au volant de la voiture de ma tante ou si c'était plus prudent de la laisser là. Après une courte inspection, l'agent m'a dit que je pouvais me rendre chez moi en évitant les côtes.

Il m'a raconté qu'un camion avait manqué de freins dans la côte Agnès; le conducteur klaxonnait pour que les gens lui laissent le passage. Il a réussi à s'arrêter tout près du poste d'essence, juste avant le virage serré sous le viaduc qui mène à Fatima. C'était la panique. Ma réaction l'a surpris quand je lui ai répondu, heureusement, qu'il n'y avait pas des citernes au passage à niveau de la rue Agnès. Pouvez-vous imaginer une deuxième tragédie?





Je suis donc repartie vers Fatima en empruntant le Chemin du barrage, afin de prendre la voie de contournement pour sortir sur Maisonneuve tout en remerciant mentalement le maire Jean Campeau qui, avec son équipe, avait réussi, malgré la controverse, à construire la voie de contournement routière.





Entendre parler de demi-voie ferrée, cela me décourage. C'est tellement illogique avec tout le trafic lourd qui vient de Woburn. Qu'attendons-nous pour agir? Il y a une forte pente là aussi.





Mon père a travaillé toute sa vie comme cheminot à l'entretien de la voie ferrée entre Lac-Mégantic et St-John. À la retraite, il aimait descendre saluer le conducteur du train au passage à niveau. Par contre, il trouvait que les convois étaient trop lourds et trop longs. Un jour, il a dit à ma mère: «J'espère qu'ils savent ce qu'ils font». Cette phrase-là, elle l'a bien comprise après avoir eu à quitter, en catastrophe, son appartement situé aux premières loges dans la zone rouge, rue Québec Central. Papa était inquiet pour nous et nous avons failli perdre notre mère le 6 juillet 2013. Bien qu'elle s'en soit tirée, elle a subi les affres d'une sévère dépression.





Mais de toute façon, qui écoute ces anecdotes, même révélatrices? On oublie vite quand on échappe au pire. Pour la peine dans la tête et le coeur, qui s’en préoccupe? J'ai demeuré 16 ans en haut de la côte Agnès, ce danger-là, c'était chez nous, la chronique d'une mort annoncée.





Diane Roy