L’environnement espère sa part des 19 M$ - Rémi Tremblay : Actualités Environnement

L’environnement a beaucoup souffert de la tragédie ferroviaire. (Photo Robert Bellefleur)

Des projets portant sur la contamination résiduelle, la restauration du secteur de la faune et de l’environnement ont été priorisés au troisième rang, soit pour un total de 3,45 M$, par le comité consultatif chargé d’analyser les projets soumis pour la redistribution par le gouvernement du Québec, via le ministère de la Justice, des 19 M$ provenant des surplus liés au recours collectif.

«Il est bon de se rappeler que Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013, a aussi connu une des pires catastrophes environnementales du Canada suite au déraillement d’un train de pétrole de la MMA, insiste le citoyen Robert Bellefleur. Cette catastrophe a entraîné le décès de 47 personnes, la destruction du centre-ville et la contamination environnementale du lac Mégantic et des 15 premiers kilomètres de la rivière Chaudière. C’est plus de 6 millions de litres de pétrole qui se sont déversés dans l’environnement de Lac-Mégantic, incluant le lac et la rivière Chaudière.» M. Bellefleur note que, pour éteindre ce gigantesque feu qui a consumé le centre-ville pendant trois jours, les sapeurs-pompiers ont dû utiliser plus de 33 000 litres de mousse au polyfluoroalkylées (PFRAS), communément appelée «polluants éternels». «C’est de ces substances potentiellement cancérigènes qu’on entend abondamment parler ces jours-ci dans les médias. Comme scénario post-tragédie, c’est loin d’être rassurant pour la santé des citoyens habitant la région immédiate de Lac-Mégantic. C’est pourquoi, il importe, 10 ans plus tard, qu’une partie importante de cette somme de 19 millions $ soit investie dans l’évaluation de la contamination résiduelle post-tragédie et serve, de plus, à la restauration de l’environnement et de la faune.»





Les principaux projets présentés dans le volet faune et environnement du programme gouvernemental proviennent de l’Association de chasse et pêche de Lac-Mégantic, du département de l’environnement de l’Université de Sherbrooke et d’un groupe de citoyens qui travaillent à la mise sur pied d’une Fondation vouée à la préservation et à la sauvegarde du lac Mégantic.