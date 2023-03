Projet pilote en musique Ã  lâ€™Ã‰cole de la Source - RÃ©mi Tremblay : ActualitÃ©s Ã‰ducation

Le maire de Nantes, Daniel Gendron, Anne-Josée Lemieux, directrice de l’école de la Source, l’enseignant Alexandre Mongeon, les titulaires des classes : Pierre-Paul Vachon (1ère – 2e année), en haut à gauche, Edith Richard (3e-4e année) et Nathalie Duquette (5e – 6e année) entourant les élèves de musique.

L’enseignant en musique Alexandre Mongeon mène un projet pilote à l’École de la Source. Le projet «Les rayons de musique» consiste à offrir des cours privés auxquels plus d’une trentaine de jeunes de l’école primaire, de la maternelle à la sixième année, se sont inscrits. Plus de la moitié de la clientèle totale de l’école, qui compte 49 élèves. Les élèves s’initient au chant, à la guitare, au piano et à la batterie. Et au ukulélé, lit-on dans le projet soumis pour être admissible à une bourse canadienne qui permettrait l’achat d’instruments de musique.

L’instigateur travaille avec l’Université Laval, à Québec, pour l’obtention d’une bourse de 25 000$ qui permettrait uniquement l’achat d’instruments de musique. «Cette demande est en route. Aux dernières nouvelles, ils ont beaucoup aimé notre demande», dit l’enseignant. La réponse finale est attendue pour l’automne.





Seule l’école de Nantes est impliquée dans le projet-pilote. Alexandre Mongeon, qui a entamé sa carrière au niveau secondaire avant de poursuivre au primaire, développe le concept avec l’implication d’un comité de parents. «On est en train de regarder ce qui est possible pour les prochaines années; la sonorisation, comment brancher les fils, par exemple. À long terme, que ce soit une vocation musique. C’est important qu’on fasse affaire avec des partenaires. Ils veulent que ça fasse du bien à la communauté.»





«C’est un beau projet, ça aide à garder notre école en vie», a souligné pour sa part le maire Daniel Gendron, au moment de tendre au responsable du projet un chèque d’un montant de 3 500$ qui permet de réduire à 80$ le coût d’inscription d’un élève aux huit cours privés d’une demi-heure chacun.





Anne-Josée Lemieux est directrice de trois écoles, celles de Stornoway, de Saint-Romain et l’école de la Source à Nantes. «C’est un projet très rassembleur, indique-t-elle. Les enfants sont contents. On voit qu’ils ont vraiment de l’intérêt.» Réflexion partagée par l’enseignant en musique: «Ça va peut-être attirer les jeunes, qui vont se dire: tiens, y’a de la musique à cette école-là, ça peut être intéressant. On a la clientèle pour faire ça ici; les jeunes sont polis, aimables et respectueux des choses qu’on leur donne; ils disent merci, sont appréciatifs de tout ça. C’est pour ça que j’ai choisi l’école ici, il y a quelque chose qui bouille en-dedans d’eux autres, ils veulent se motiver pour quelque chose.»





La communication avec les parents ouvre un bel avenir au projet. «Je peux voir avec eux, s’ils aiment cette formule-là, si les heures marchent bien ou si on doit changer quelque chose. C’est pour ça que je l’ai débuté, pour rapprocher les gens aussi. Ultimement, oui, ce sont les élèves qui en bénéficient, mais je pense que les parents vont en bénéficier aussi. De devoir faire affaire avec la municipalité, avec l’école, les petits spectacles qu’on va organiser, je pense que c’est quelque chose qui va faire rayonner.»





Au cours des prochains mois et des prochaines années, les élèves d’Alexandre Mongeon sont appelés à faire de l’animation musicale auprès des personnes âgées et des groupes d’enfants du préscolaire. D’ici là, un premier spectacle grand public est prévu pour le samedi 6 mai à la Polyvalente Montignac, avec deux représentations en après-midi mettant en scène des élèves des écoles de Nantes, Stornoway et Saint-Romain. Au programme, du multimédia, chant, flûte, percussions et chorégraphies. (