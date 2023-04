Une marche pour la reconnaissance du travail invisible se déroulera le 4 avril. L’événement prendra son envol à 13h, à la Place Éphémère, devant la gare patrimoniale de Lac-Mégantic.





L’événement est une initiative de l’Afeas régionale de l’Estrie, des Afeas locales (Piopolis, Woburn et Notre-Dame-des- Bois), du Centre de femmes du Granit et de la Bouée.





Par travail invisible, on entend tout ce travail non rémunéré fait par amour et par devoir: mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour élever ses enfants, maintenir un environnement sain pour la famille, être premier aidant d’un enfant handicapé, agir en tant que bénévole, s’impliquer dans la compagnie de son conjoint... Difficile à quantifier tant en argent qu’en temps, le travail invisible est coûteux pour celles et ceux qui le réalisent et essentiel pour toutes les personnes qui en bénéficient. Le rapport d’Oxfam-Québec, Celles qui comptent! (2020), évalue à 10 800 milliards de dollars la valeur annuelle de ce travail des femmes et des filles dans le monde.





Depuis 2001, l’Afeas organise une journée de sensibilisation qui vise à insister sur la pertinence de politiques et de mesures adéquates pour soutenir les parents et les personnes proches aidantes. Le premier mardi d’avril est la journée consacrée à la reconnaissance du travail non rémunéré, dit «invisible», travail effectué principalement par les femmes comme mères et aidantes au sein de la famille.





La marche du 4 avril se déroulera de 13h à 15h, incluant des prises de parole d’élus, d’organismes communautaires et de représentantes Afeas.