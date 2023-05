Lac Orignal: route en mauvais état - Rémi Tremblay : Actualités

Comme partout ailleurs, reconnaît le maire de Nantes, Daniel Gendron, la route du lac Orignal est en mauvais état. Vivement le soleil!

La route donnant accès au lac Orignal est en mauvais état, constatent ses usagers. À certains endroits, l’état de la chaussée oblige les conducteurs à n’utiliser qu’une seule voie. Et à d’autres, les «panses de bœuf» poussent au milieu du chemin de gravier comme de la mauvaise herbe.

Le maire de Nantes, Daniel Gendron, habite le secteur. Ce chemin, il l’emprunte plusieurs fois par jour. «Oui, le chemin est magané, et oui, c’est problématique, comme ce l’est dans plusieurs municipalités en région où des rangs ont été fermés, le temps du dégel.»





Il affirme n’avoir reçu aucune plainte de citoyens à ce sujet, à l’hôtel de ville, et assure que des travaux sont prévus depuis l’an dernier pour améliorer la route du lac Orignal. Avant que la pluie se mette de la partie, la niveleuse a aplani la chaussée, là et sur les autres chemins de gravier du territoire, mais depuis plusieurs jours le soleil tarde à assécher la surface. «On ne peut pas faire de miracle, c’est le dégel. Mais c’est encore plus dur cette année. Et ce n’est pas exceptionnel à notre municipalité. On ne peut pas faire de miracle. Si les Travaux publics arrivent avec un camion chargé de gravier, c’est sûr qu’il va s’enliser. C’est prévu dans le calepin de charge qu’aussitôt le dégel terminé, on va améliorer le chemin, du pont jusqu’au haut de la côte. En attendant, on essaie de maintenir au moins une voie ouverte.»





Ce petit coin de villégiature, à cinq minutes à peine de la ville de Lac-Mégantic, accueille près de 70 résidents, mais il est appelé à se développer. Dépassé le pont, le chemin est privé et ses résidents défraient plus de 250$ sur leur compte de taxes pour le faire entretenir par la municipalité. Et un important développement domiciliaire est à venir, dans ce secteur avec la possibilité de six nouvelles maisons.





Le maire Gendron se fait rassurant pour les résidents actuels. Le nouveau secteur sera relié directement à la voie de contournement routière, de sorte que les travaux d’aménagement ne viendront pas endommager la route qui rejoint le rang X.