Hommage à des enseignants - : Opinion

Les élèves des écoles primaires de Nantes, Stornoway et Saint-Romain ont offert deux représentations d’un spectacle dirigé par l’enseignant en musique Alexandre Mongeon, le 5 mai à la Salle Montignac.

Aujourd’hui (8 mai), je veux rendre hommage à des enseignants. Je suis allée à un spectacle de fin d’année organisé par un professeur de musique et une merveilleuse équipe et je tenais à vous partager mon expérience. Je suis maman de trois enfants et j’ai transféré mes enfants à l’école de la Rose-des-vents de Stornoway, pédagogie Freinet, il y a quelques années.

J’avais de grandes attentes lorsque j’ai pris la décision de changer mes enfants d’école. Je souhaitais que mes enfants puissent s’épanouir à l’école, qu’ils aiment celle-ci et qu’ils soient soutenus dans leur personnalité unique. Je souhaitais aussi que l’apprentissage soit agréable et qu’ils se développent en tant qu’êtres humains, car au-delà des apprentissages demandés par le ministère de l’Éducation, il y a tout l’être humain et son potentiel à développer. Et sachez que je n’ai jamais regretté ma décision!





Ce soir, lors du spectacle, j’ai été émue. Pas émue par la perfection de ces prestations, mais émue par l’amour et la passion des gens ayant travaillé derrière ce spectacle et par la vision du potentiel de chaque enfant présent. C’était un spectacle exceptionnel. Quand je pense au peu de période que ces enfants ont par cycle pour faire de la musique, c’est impressionnant de voir le résultat et la motivation de ces jeunes.





Ce spectacle était plein d’amour, d’enfants et d’adultes passionnés. Chaque enfant présent a pu expérimenter et développer sa confiance et sa créativité à travers ce spectacle. On sentait le plaisir des enfants à nous offrir cette exceptionnelle prestation. Ils n’ont pas appris que des notes de musique, ils ont appris à persévérer dans la musique, dans la création de textes, dans l’animation, à se présenter et à s’affirmer sur une scène.





Si tous les enseignants avaient cette vision et cette passion auprès de nos enfants, il n’y aurait aucun problème dans le système d’éducation, selon moi, car ce serait seulement un travail d’amour, car au-delà des charges de travail lourdes, des exigences du système d’éducation, des difficultés de certains de ces enfants et tout ce tralala, il y a des humains, de beaux humains avec un potentiel illimité, si on prend le temps de les voir et de les encourager à le développer.





Alors merci! Merci à tous ces enseignants qui contribuent à nourrir, à aimer, croire, à encourager et à faire germe le potentiel chez nos enfants.





Ce soir, je suis pleine d’espoir. Pleine d’espoir qu’il y a encore énormément d’enseignants et de parents passionnés à l’épanouissement humain de nos enfants, à les aider à être, tout simplement! Merci de faire partie du développement des miens. Ça me donne espoir en notre système d’éducation, en l’humanité, espoir que mes enfants, malgré les hauts et les bas, sont entourés jour après jour par des gens de passion, pour qu’eux aussi, un jour, ils puissent à leur tour transmettre avec passion.





Merci de leur transmettre un peu de qui vous êtes et à tenir le phare malgré les tempêtes. Merci de leur faire vivre des expériences incroyables et de croire en eux. Vous contribuez à rendre le monde meilleur et, au jourd’hui, vous nous avez proué qu’il est possible de réaliser de grandes choses.





Marjorie M. Despatis