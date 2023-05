Prestance et proximité avec Daniel Lavoie - Claudia Collard : Culture Musique

Daniel Lavoie a présenté un spectacle chaleureux le soir du 13 mai, dans le cadre du Festival de Piopolis.

Daniel Lavoie a fait revivre de précieux souvenirs le soir du 13 mai à l’église de Piopolis. Son spectacle garni de morceaux de choix, puisés à même son vaste répertoire, a sans conteste charmé l’auditoire, mariant sa voix unique aux musiciens de renom l’accompagnant.

Devant un public attentif, l’auteur-compositeur-interprète a présenté des œuvres musicalement revisitées, laissant la part belle aux mots, proposant une atmosphère aux notes jazzées, dont le caractère feutré rivalisait avec l’énergie partagée. Prestance et proximité.





De J’ai quitté mon île à Ils s’aiment, en passant par la pièce Belle de Notre-Dame-de-Paris, Daniel Lavoie a parlé de sa vie, de ce métier qu’il a débuté ici, après avoir quitté son Manitoba natal. De ses aspirations, de l’amour qu’il chante, dans le sens universel du thème. Terminant son spectacle avec un extrait de son nouvel album, Scrub Oak - The dog and the Moon, inspiré du country folk des années trente.





En plus de l’artiste qui connait une prolifique carrière depuis quatre décennies, la tournée Tension Attention est aussi l’oeuvre de Jean-François Groulx au piano et à la direction musicale, de Paul Brochu à la batterie, de Mathieu Désy à la contrebasse et de Laurent Guardo aux percussions, en plus des choristes Karine Pion et Emilie Pompa.





La première partie du spectacle était assurée par Sylvie Paquette, auteure-compositrice-interprète qui évolue depuis 30 ans sur la scène québécoise, avec des chansons empreintes de douceur et de poésie.