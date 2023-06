MRC et SDE du Granit: intégration de structure - Rémi Tremblay : Actualités

La préfet Monique Phérivong Lenoir en compagnie du président de la SDEG François Grandisson et de la directrice générale de la MRC du Granit, Sonia Cloutier

Fruit d’une réflexion concertée et conjointe, les élus de la MRC du Granit et les membres du conseil d’administration de la Société de développement économique du Granit ont procédé à l’intégration au sein d’une même structure le 24 mai.

Avec l’abolition des CLD et le transfert du mandat du développement économique aux MRC par le gouvernement libéral en 2015, la SDEG s’était vu confier le développement économique, touristique, local, loisirs et culture. Malgré une mission, des visions et des valeurs communes, la MRC et la SDEG ont fait face à des enjeux liés à la gouvernance qui ont affecté leur efficience. En octobre 2022, le conseil des maires et le conseil d’administration de la SDEG ont convenu à l’unanimité de la nécessité de revoir la gouvernance entre les deux organisations.





«Depuis quelque temps on souffrait beaucoup des lourdeurs administratives, l’autonomie de la SDEG était incomplète, virtuelle, souligne en entrevue la préfet Monique Phérivong Lenoir. Au niveau administratif, pour le personnel ce n’était pas simple et on ne voulait pas que ça ralentisse notre développement économique non plus. On s’est rendu compte que le statu quo n’était plus viable on ne pouvait plus continuer avec cette formule hybride et qu’on avait besoin de passer à autre chose. Ça a été une décision commune et à partir de ce moment-là on a essayé de trouver la meilleure solution. On s’est fait accompagner par un consultant extérieur, qui est Raymond Chabot Grant Thornton, pour qu’il nous aide à réfléchir aux meilleures solutions possibles.»





«Au quotidien, ça ne changera rien pour les entrepreneurs qui ont besoin de soutien. Les clients et les partenaires de la SDEG peuvent être sûrs que l’intégration de l’organisme au sein de la MRC permettra d’encore mieux assurer la poursuite du développement de notre milieu. Les professionnels de la SDEG continueront d’offrir le même service de qualité, le même accompagnement et la gestion des fonds avec le même désir de contribuer au plein développement du milieu. Ils le feront maintenant sous une autre bannière, soit celle de la MRC», a déclaré pour sa part le président du conseil d’administration de la SDEG, François Grandisson.





«La mission de François est d’assurer la transition vers une SDEG complètement intégrée. L’objectif est de faire en sorte que la nouvelle structure fonctionne encore mieux que la précédente. C’est aussi de mettre en place tous les outils pour que finalement on se déploie encore mieux sur le territoire», d’ajouter la préfet.





«Le personnel de la MRC et de la SDEG a été rencontré. La nouvelle structure leur a été présentée. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit de légers changements, pour d’autres, l’adaptation sera de plus longue durée mais, dans l’ensemble, comme nous cohabitions déjà depuis 2016 et que les interactions entre les départements étaient de plus en plus fréquentes, le travail de tous s’en verra simplifié. Nous avons également prévu un plan de transition pour accompagner l’organisation dans ce changement de structure», a exprimé la directrice générale de la MRC, Sonia Cloutier.





Le conseil des maires et le conseil d’administration de la SDEG prévoient une période de transition d’une durée d’au moins six mois afin de régulariser de façon juridique la décision prise à l’unanimité le 24 mai dernier.





Une transition qui arrive à point, avec un agenda économique qui s’annonce chargé pour le territoire du Granit, admet la préfet: «Ne serait-ce que pour l’attractivité du territoire, aujourd’hui les municipalités mettent la main à la pâte, en essayant de favoriser le développement de logements, de garderie en milieu communautaire, elles font des pas de plus que ce qu’elles pouvaient faire auparavant, parce que le gouvernement donne des outils nouveaux, mais aussi elles sentent que le milieu entrepreneurial a besoin d’un coup de main pour que les travailleurs qui arrivent en région aient envie de rester. La part des municipalités, ça va être de rendre de plus en plus attractif et accueillant notre territoire. La qualité de vie c’est ce que nous, nous pouvons offrir. Il faut vraiment que le territoire devienne le plus attractif possible.» Annonce d’une meilleure synergie, ajoute-t-elle. «On est riche en compétences. Quelques fois, la MRC a besoin des compétences de la SDEG et vice-versa. En étant le même organisme, ça va permettre justement cette souplesse pour le personnel de trouver des solutions ensemble. Le monde du développement économique ce sont des gens qui sont rapides, qui veulent des résultats presqu’immédiats. On ne peut pas les alourdir avec tout un tas de paperasses et de recommandations. Avec cette structure allégée, je pense qu’on va arriver à de bons résultats. Le personnel a été très satisfait, très heureux d’avoir une clarification de la structure qui était compliquée même à leur niveau. » .