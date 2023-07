Des changements difficiles à avaler

(En réaction à des commentaires partagés sur Facebook sur l’importance de garder ouverte la rue Pie XI et au texte Rue Pie XI, en page 4 de notre édition du 17 juillet 2023)

Nous bloquer l'accès à la Pie XI, APRÈS nous avoir enlevé les quatre voies de la rue Laval, pour une piste cyclable que nous avions déjà en parallèle pas très loin, dans un sous-bois paisible entouré d'arbres, que nos taxes entretenaient déjà, c’est difficile à avaler.





Moi aussi je demande à la Ville de Lac-Mégantic, de quelle manière adressez-vous vos sondages et surtout comment sont comptabilisés les résultats? Parce que voyez-vous, d'après mon entourage, ma famille, mes amis, mes collègues, je n'ai rencontré encore personne d'accord avec ces changements majeurs que vous imposez à vos citoyens payeurs de taxes, très élevés en plus pour une petite ville du Québec.





Mais, quand je vois d'autres gens qui ne sont pas de mon entourage, sur les réseaux sociaux, avoir ces mêmes réactions que moi, je me demande où est notre démocratie? Je n'ai aucunement le sentiment ni l'ombre d'une impression que notre avis est demandé, bien sondé et entendu. Depuis ce dernier 10 ans, cette ville repose sur des décisions politiques et non communautaires. Des décisions qui ont malheureusement changé ce que cette ville m'inspirait il y a 20 ans quand j'ai choisi de l'habiter. Maintenant, Lac-Mégantic est dans le paraître.





Oui, le train a détruit une partie de la ville. Mais personne ne l’a choisi, c'était une tragédie. Mais que des êtres humains en qui nous devrions avoir confiance choisissent de continuer de la détruire sans se soucier de l'opinion publique, c'est plus difficile à accepter et ça ne fait qu'augmenter notre sentiment d'impuissance et dans certains cas, de l'anxiété modérée à sévère. Oui j’utilise le verbe détruire car, c'est encore de la destruction physique et morale d'exproprier des gens qui vivent en paix contre une poignée de cennes. D'abattre un nombre inimaginable d'arbres qui ont mis des années à pousser réduisant encore davantage l'habitat de ces animaux qui y vivent. Mettre en péril la nappe phréatique ainsi que notre eau potable. De nous bloquer l'accès à la voie de contournement par la Pie XI pour nous sauver du trafic que vous avez créé pour une piste cyclable quasiment inutilisée. Parce qu'on ne va pas faire son épicerie à vélo, ni aller à l'hôpital ou au Canadien Tire à vélo. Ni les personnes âgées de cette ville vont utiliser des vélos. Et ceux qui ont pensé que nos ados iraient à la poly en vélo, sérieux? Pour les jeunes enfants, pas plus, car les parents devront les accompagner sur la grande rue pour être prudent. Et ces parents-là travaillent en moyenne 40h par semaine et ne peuvent pas utiliser une piste cyclable pour aller reconduire les enfants à la garderie avant d'aller travailler. De plus, ces parents devront maintenant être obligés de passer dans le futur trafic qui sera constant à la fin des travaux sur la rue Laval. Oui, car on va nous avoir enlever les quatre voies sur la rue Laval qui étaient beaucoup plus pratiques aux heures de pointes qu'une piste cyclable qui sera utilisée six mois par année par le petit pourcentage des gens restant, que je n'ai pas cités ci-haut. Et comble de tout, bloquer l'accès à la Pie XI pour être certain de ne pas pouvoir se sauver de ce trafic infernal. Car une ville qui PARAÎT avoir du trafic, attire plus de touristes, qui à leur tour, vont eux aussi occasionner encore plus de trafic, pendant que nous, nous allons devoir continuer d’aller au travail quand même...





Ces changements majeurs que la Ville de Lac-Mégantic décide et impose à ses citoyens font plus de torts que de bien. Utiliser nos taxes municipales pour détruire la formule que nous avions n'est justifié d'aucune raison valable. Et d'utiliser nos taxes gouvernementales en construisant une voie de contournement ferroviaire pour déplacer le problème 10 km plus loin ne réglera pas plus le problème à la base. Et si une prochaine tragédie se passait à Tafisa, le résultat serait-il meilleur qu'au centre-ville? Parce que ce nouveau tracé ne règlera pas le problème qui a causé la tragédie de 2013.





Le problème, ce n'est pas le train et ce n'est pas lui qui est responsable de la tragédie. Ce sont ces humains qui s'enrichissent avec son utilisation en négligeant la main d'oeuvre et en négligeant l'entretien de la machinerie et des chemins de fer. Déjà, si les millions dépensés en étude et en expropriation avaient était mis à bon escient, ce serait déjà beaucoup plus sécuritaire après ces 10 dernières années.





Partagez votre opinion, citoyens et citoyennes de Lac-Mégantic. Il faut se faire entendre, on veut garder notre ville comme nous l'avons choisie ou comme celle où nous avons grandi.





Vicky Palardy

Lac-Mégantic