Virage à droite sur feu rouge bientôt interdit? - Claudia Collard : Actualités

Le virage à droite sur feu rouge au coin des rue Agnès et Salaberry est considéré non sécuritaire par les élus méganticois.

La Ville a présenté une demande au ministère des Transports, à l’effet d’interdire le virage à droite sur un feu de circulation rouge au coin des rues Salaberry et Agnès.

Cette décision, prise par les élus municipaux de Lac-Mégantic, fait suite à une analyse des membres du comité de circulation et de sécurité publique, à la suite d’une demande concernant la configuration de l’intersection des rues Salaberry et Agnès et la circulation des poids lourds qui tournent à droite au feu rouge.





Au nom du comité de circulation et de sécurité publique, le conseiller René Côté a précisé que les demandes de citoyens en ce sens sont nombreuses et ce, depuis déjà quelques années. L’augmentation de cyclistes et de piétons empruntant cette intersection explique en bonne partie ce sentiment d’insécurité. «C’est là qu’on a vu qu’il y avait vraiment lieu de faire une démarche auprès du ministère des Transports du Québec (les rues Agnès et Salaberry étant sous sa juridiction) pour que les gens se sentent plus en sécurité», a-t-il laissé entendre. La mairesse Julie Morin a renchéri qu’en raison de l’empiétement de l’arrière des gros camions sur le trottoir lorsqu’ils empruntent cette intersection rend d’autant plus important d’éviter «certains risques associés à ce virage».





Ainsi, le comité recommande d’ajouter un panneau d’interdiction du virage à droite sur un feu rouge au coin des rues Salaberry et Agnès, «considérant que la configuration de cette intersection ne permet pas d’effectuer un virage à droite sur un feu rouge de manière sécuritaire considérant la présence du viaduc et la distance insuffisante de visibilité de virage», peut-on lire dans la résolution adoptée en séance ordinaire le 11 juillet.