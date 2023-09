Maillage prometteur entre Coup de pouce et la Ressourcerie - Claudia Collard : Actualités Économie

Marie-Hélène Gagné, Robert Bureau et Christine Dubé.

À compter du 1er octobre, l’entreprise Coup de pouce Mégantic prendra le relais de la gestion de la Ressourcerie du Granit. L’actuel directeur général, Robert Bureau, tire sa révérence après 16 ans de service, demeurant toutefois présent durant une année afin d’assurer la transition. Pour les deux organisations qui poursuivent une même mission, il s’agit d’une recette gagnante à tous points de vue.

«Ça élargit nos horizons», partage Marie-Hélène Gagné, propriétaire Coup de pouce, dont les contrats de sous-traitance permettent notamment à des personnes éloignées du marché du travail d’obtenir un emploi. Pour la présidence du conseil d’administration de la Ressourcerie, Christine Dubé, cette formule ne pouvait mieux répondre au désir d’assurer une relève à Robert Bureau, dont la capacité de gestion a permis à l’entreprise d’économie sociale, qui oeuvre aussi à la réinsertion, un développement considérable.





«Chez Coup de pouce, nos valeurs sont la créativité, le plaisir, l’innovation. Je connais Robert, on a la même philosophie. Tout comme la Ressourcerie, on travaille au développement durable, à l’économie circulaire. Toute notre équipe peut contribuer à poursuivre ce qui a été déjà mis en place et à faire avancer les projets», communique Mme Gagné.





Avec cette transition, l’exploration de nouvelles fonctions sera possible pour les employés des deux entités. «Le maillage des deux entreprises ouvre la porte à tellement de possibilités!», s’enthousiasme Christine Dubé. «On s’installe sur les acquis qu’on a déjà et on ajoute Coup de pouce, qui permet d’apporter une autre vision; ça peut juste favoriser l’expansion», considère Robert Bureau. Ce dernier assurera durant un an le transfert de connaissances en plus d’œuvrer à un projet d’agrandissement pour la Ressourcerie.