Succès pour la première édition du Triathlon international de Piopolis! - : Sports

Crédit: Protographie MC Podium chez les hommes. (Crédit: Gilles Péloquin) Une épreuve en famille le samedi 26 août, avec Maïté Galipeau Théberge, qui a remporté la 2e position chez les femmes, le lendemain au triathlon international. (MC Photographie) (Crédit: MC Photographie) (Crédit: MC Photographie)

Félix Guèvremont a remporté son pari de réaliser un Triathlon International tant au Canada qu’aux États-Unis.

Le départ a été donné le matin du 27 août à 6h50, avec 1,9km à la nage de la plage de Frontenac vers Piopolis, réunissant plus de 100 nageurs et nageuses. Par la suite, un parcours à vélo de 90 km de la marina de Piopolis à Carrabassett Valley, Maine, en passant par Woburn jusqu’à Sugarloaf, suivi de 21km de course à pied du côté américain.





Antoine Jolicoeur Desroches a remporté cette première épreuve historique, avec un chrono record de 3 heures 50 minutes 02 secondes devant Antoine Michaud, favori des gens de la région, qui a obtenu avec une 2e place en 4 heures 06 minutes et 34 secondes. La 3e marche du podium est revenue à Gabriel Legault avec un chrono de 4h 15 minutes et 05 secondes, et ce dix secondes seulement devant Guillaume Bélanger. Dans le «top 6» on retrouvait également Pierre Heynemand et Richard Boudrias.





Chez les dames, victoire d’Alice Côté Allard en 4 heures 31 minutes et 15 secondes devant la favorite locale, Maïté Galipeau Théberge, en 4 heures 55 minutes et 54 secondes, et la Magogoise Francine Marcoux avec 5 heures 13 minutes et 32 secondes. Ont complété le «top 6» dans l’ordre: Josée Demers, Dany St-Laurent et Sara Desrochers.





Sur les 16 équipes inscrites, victoire pour Les Pals, devant Team SGS (Sylvain, Gabriel et Sandra) et, au 3e rang, l’équipe La Belle et la Bête.





Plus tôt le matin, à Carrabassett Valley, pendant que les as du vélo s’amenaient de Piopolis vers Sugarloaf, Félix Guévremont organisait aussi un demi-marathon. Victoire de Mélanie Désautels pour cette course à pied, avec un chrono de 1 heure 23 minutes et 17 secondes devant Patrice Dalle (1h45m55s) et Patrick Vallerand de Lac-Mégantic (1h46m31s).





La journée du 26 août a par ailleurs accueilli des épreuves de triathlon olympique, triathlon sprint, course à pied (5,10 et 21 km), course pour enfants (1 km) et triathlon pour enfants. Un souhait partagé parmi tous les participants: le retour de l’événement chaque été. De quoi réjouir l’organisateur. «Bravo aussi à la belle équipe de bénévoles à Piopolis, avec le maire Peter Manning en tête, sans oublier ceux et celles qui ont accompagné les participants du côté du Maine, conduisant au succès de l’événement», a-t-il mentionné.





Ce succès a aussi permis à Félix Guèvremont de remettre un montant de 9000$ à la Bouée, argent permettant la tenue d’activités mères-enfants, dont une sortie au Village Vacances Valcartier.