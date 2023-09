Nouveau microscope ophtalmique dans la mire de la Fondation du CSSS du Granit - Claudia Collard : Actualités Santé

La campagne annuelle de la Fondation du CSSSG permettra l’achat d’un nouvel équipement en ophtalmologie, un Tango Reflex, qui permet de pratiquer un grand nombre de traitements au laser sur les parties antérieures et postérieures de l’œil. Le comité de la Fondation du CSSS du Granit: Berthier Arguin (directeur), Claudia Vachon (directrice), Nicole Bilodeau (agente administrative), Jean-Claude Boutin (président), Dr Bernard Gélinas (président d’honneur), Robert Bellefleur (directeur), Lorraine Cloutier (directrice) et André Veilleux (trésorier).

La Fondation du CSSS du Granit vient de lancer sa campagne annuelle, en vue de l’acquisition d’un nouveau microscope et d’un laser en chirurgie de la cataracte. Un équipement de pointe d’une valeur de 100 000$. Le président d’honneur, Dr Bernard Gélinas, est bien confiant que l’entièreté du montant, voire davantage, sera récoltée au terme de la sollicitation.

Figure bien connue dans la région, ce dernier n’a pas hésité lorsqu’on lui a proposé la présidence d’honneur de cette campagne. «Évidemment, tout ce qui concerne l’hôpital de Lac-Mégantic me tient à cœur et quand je vois les gens du comité de la Fondation travailler si fort, ça donne le goût de les aider. Et il s’agit d’un beau projet pour la population de la MRC du Granit, où on retrouve beaucoup de personnes âgées», partage celui qui a toujours répondu présent, au fil des campagnes annuelles, lorsque venait le temps d’inciter ses contacts à contribuer.





Datant d’environ 20 ans, l’appareil actuellement utilisé par les ophtalmologistes sera remplacé par un Tango Reflex, qui permet de pratiquer un grand nombre de traitements au laser sur les parties antérieures et postérieures de l’œil. Un équipement fort utile. En 2022 seulement, environ 360 chirurgies de la cataracte ont été effectuées au CSSS du Granit.





La précédente campagne de sollicitation de la Fondation avait permis d’amasser 101 530$. Le Dr Gélinas est confiant que cet objectif sera dépassé. «Les gens sont de plus en plus généreux. Certains nous appellent sans qu’on les sollicite parce qu’ils sont satisfaits des services reçus. C’est sûr qu’on va encourager ceux qui ont déjà donné d’augmenter un peu la mise. L’inflation est partout, même avec les appareils médicaux», partage le Dr Gélinas, qui privilégie les contacts personnalisés lorsqu’il est question de solliciter un don. «C’est ma façon de fonctionner. Je ne veux pas être achalant mais… en travaillant pour une bonne cause, ça vaut la peine de persévérer.»





La campagne de la Fondation du CSSS du Granit est aussi une belle occasion de rappeler que le centre hospitalier jouit d’une gamme de services enviables, rappelle le Dr Bernard Gélinas. «On sent le sentiment d’appartenance à l’hôpital, tant chez les travailleurs qu’au sein du public. On est fier de ce qu’on a, on veut maintenir nos acquis et même les augmenter», termine-t-il. Photo du haut: Le comité de la Fondation du CSSS du Granit: Berthier Arguin (directeur), Claudia Vachon (directrice), Nicole Bilodeau (agente administrative), Jean-Claude Boutin (président), Dr Bernard Gélinas (président d’honneur), Robert Bellefleur (directeur), Lorraine Cloutier (directrice) et André Veilleux (trésorier). Photo du bas: