Élan de générosité pour les pompiers - : Actualités Société

La participation des conjointes et enfants des pompiers à l’ensachage des pommes. Dans l’ordre habituel : Claude Couette, Éric Bolduc, Pierre Charland, Louis-Charles Lacroix, Olivier Audet, André Laflamme et Emma Girard. Deuxième rangée : Luc Bernier, Alexandre Girard, Guillaume Lacroix-Rodrigue et Hugues Lapierre.

La 33e édition de la vente de pommes du Club des pompiers Région Lac-Mégantic, qui s’est déroulée le 16 septembre, s’est avérée la 3e plus importante récolte depuis les débuts en 1987.

Bien que le coût du sac de pommes à 2$demeure le même depuis le début de l’activité, les automobilistes et piétons ont remis plusieurs dons qui ont entraîné une collecte de 3 777$. Les éditions de 1996 et 1997 avaient rapporté des sommes de 3 929$ et 3 833$.





La mise en sac des pommes s’est faite la veille à la nouvelle caserne Raoul-Perron et a revêtu une particularité cette année du fait que les pompiers revenaient de combattre un incendie et qu’ils devaient s’affairer à nettoyer les équipements et camions pour les remettre en disponibilité d’appel. Les conjointes et les enfants des pompiers, qui participent habituellement à l’activité, ont pris la relève et procédé à l’ensachage de trois bennes de pommes provenant du Verger Bel Horizon de Rougemont livrées avec la collaboration de Robert Transport.





«Le Club poursuit ainsi sa mission de susciter et de soutenir les efforts de ses membres, en vue de réduire les pertes de vie et de protéger l’intégrité des personnes», a tenu à souligner le secrétaire, Jean Girard.





L’objectif de la vente de pommes est d’amasser des fonds pour l’achat d’équipements de sauvetage, permettant un rehaussement pour chaque créneau d’intervention, des milieux routier, nautique, forestier et autres interventions d’urgence du Service de sécurité incendie.