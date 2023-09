Heureuses retrouvailles du primaire et du secondaire - : Clin d'oeil

C’est dans une atmosphère de plaisir et d’échange de souvenirs qu’un groupe d’amis de Lac-Mégantic, provenant d’un peu partout au Québec et ayant fréquenté le primaire et le secondaire, se sont retrouvés 45 années plus tard au local de la Légion Canadienne, le 16 septembre, pour échanger sous le thème «Nos 60 ans». Un grand merci à Sylvie Michaud et Line Lacombe d’avoir pris de leur temps pour organiser cette rencontre, ainsi qu’aux commanditaires Béland Audet et Serge Rosa. Sur la photo, en première rangée : Andrée Poulin, Julie Roy, Jean Rodrigue, Line Lacombe, Robert Veilleux, Sylvie Michaud, Éric Harvey, Josée Isabelle, Sophie Bellefleur, Bruno Quirion, Serge Lajeunesse et Lucie Roy. Deuxième rangée: François Cliche, James Stearns, Elizabeth Picard, Christian Pépin, Pierre Rodrigue, Francine Martin, Maurice Roy, Nancy Vallerand, André Lachance, Donald Nadeau et Guy Pépin. Troisième rangée: Yvon Rosa, Serge Garneau, Caroline Beaudoin, René Nadeau, Claude Périnet, Jean Arguin, Danielle Couette, Daniel Couture, Sylvie Choquette, Martine Roy, Marlène Turcotte, Louise Boulanger, Daniel Mercier, Lucie Dallaire, Diane Bureau, René Blais, Sylvie Charrier, Guy St-Pierre, Barbara Rusnak, André Lapierre, Sylvie Arguin, Aline Vigneault, Diane Fortier, Hélène Bolduc, Josée Béliveau, Gaétane Richard et Denise Gosselin. Quatrième rangée: Sylvain Dubé, Mario Rancourt, Manon Couture, Lise Boulet, Jacques Gagnon, Christian Jacques, Anne Boulet, Marie-Claude Lessard et Bruno Fortier. (Photo Yvan Rouillard)