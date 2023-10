Voie de contournement ferroviaire: feu vert aux travaux préparatoires - Rémi Tremblay : Actualités Voie de contournement

Le député fédéral Luc Berthold, la mairesse Julie Morin et le ministre Pablo Rodriguez. (Photo Claude Grenier) Le ministre Pablo Rodriguez saluant l’équipe municipale entourant la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. (Photo Rémi Tremblay)

Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, et la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, ont annoncé le début des travaux d’infrastructures municipales dans le parc industriel, en prévision du chantier de la voie de contournement ferroviaire, un dossier encore en attente d’une décision de l’Office des transports du Canada. La Ville et le gouvernement du Canada ont signé un accord de contribution, permettant aux autorités municipales de réaliser des travaux estimés à 1,7 million de dollars pour le déplacement et le gainage de conduites d’aqueduc sur le tracé de la future ligne ferroviaire, dans deux zones spécifiques.

À sa première visite officielle à Lac-Mégantic comme ministre des Transports, un peu plus de deux mois après sa nomination à ce poste en remplacement d’Omar Alghabra, Pablo Rodriguez a joué la carte du charme, rencontré les principaux acteurs municipaux et les représentants des groupes de vigilance, insistant pour décrire l’annonce du jour comme «le début de quelque chose de vraiment important», en phase préparatoire au chantier de construction qui sera annoncé le jour où l’OTC aura rendu sa décision.





«Un jalon important vers la concrétisation du projet, appuie la mairesse Julie Morin. Nous avons lancé cette semaine un appel d’offres afin d’obtenir des services professionnels pour la réalisation des plans et devis. Bien qu’il s’agisse de travaux préparatoires, c’est un pas concret vers la réalisation du projet attendu depuis 10 ans», a-t-elle lancé au micro, installé devant la gare patrimoniale.





Tout à l’opposé d’Omar Alghabra, Pablo Rodriguez est Québécois, francophone, habile communicateur, se présentant sans discours établi et surtout davantage porté sur le rapprochement et le contact avec les communautés. À plusieurs reprises, dans son message livré à la population, le ministre fédéral des Transports s’est dit touché par la tragédie et la capacité de la population à rebondir. «Vous êtes en train de reconstruire, parce que vous êtes des bâtisseurs», a-t-il adressé à la petite foule présente, avant de faire une autre annonce, «une entente de contribution avec le CP qui va permettre de lancer un appel d’offres pour embaucher l’entrepreneur qui va construire la voie de contournement. (…) Je pense qu’on se rapproche du jour où les gens de Lac-Mégantic vont pouvoir, on peut pas dire tourner la page, parce qu’on ne tourne jamais la page sur des événements comme ceux-là, mais on va peut-être pouvoir dire que c’est possible d’avoir un peu plus de quiétude, d’avoir un peu plus de paix.»





Le Ministre n’a pas cherché à échapper aux questions des journalistes portant sur le projet de voie de contournement. A-t-il connaissance des coûts de réalisation de la voie de contournement? «Les coûts sont de loin supérieurs à ce qui a été estimé au début. L’important, on s’est entendu avec Québec et nous continuons cette collaboration (60% fédéral- 40% provincial), incluant toutes les augmentations de coûts. L’argent est là, l’argent est au rendez-vous. On ne donnera pas le montant pour la simple raison, c’est qu’il y a des appels d’offres qui s’en viennent. Donc, on ne dira pas: bien voici exactement l’argent qu’on a. Il y a des éléments qui sont confidentiels pour des raisons de nature commerciale. Mais, ce que je peux garantir c’est que, tant du côté d’Ottawa que du côté du Québec, 100% des sommes nécessaires sont là.» Le point de presse se déroulait sans la présence du député provincial François Jacques.





Le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, a eu l’occasion de présenter au ministre Rodriguez une requête visant à réduire la vitesse du train sur la future voie de contournement ferroviaire à 25 mph. «Cette proposition a été bien reçue de la part du ministre, qui l’a qualifié d’idée de «gros bon sens» à laquelle il va sérieusement réfléchir.»