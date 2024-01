GLR aux commandes des travaux de ligne - Rémi Tremblay : Actualités

La porte d’entrée au chemin d’accès vers la frontière canado-américaine où doit être construit le premier des quelque 300 pylônes qui se dresseront vers le poste des Appalaches, à Saint-Adrien d’Irlande. (Photo Rémi Tremblay)

Une entreprise québécoise, GRL de L’Ancienne-Lorette, près de Québec, agit comme fournisseur principal des services pour les travaux de construction de la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine, qui passera au-dessus du territoire de la MRC du Granit.

«Les retombées économiques régionales, selon les estimations incluses dans notre étude d’impacts en environnement, déposée au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sont de l’ordre de 50 à 80 millions de dollars. Le nombre de travailleurs peut varier selon les différentes phases de construction de 30 à 300 travailleurs. La période la plus achalandée sera cet automne», informe Lynn St-Laurent, conseillère principale et porte-parole chez Hydro-Québec.





Dans tous les cas, Hydro-Québec cherche à encourager les retombées économiques régionales en préconisant le recours aux services d’entreprises locales ou québécoises. Des clauses à cet effet sont incluses dans la plupart des contrats avec les fournisseurs, notamment au chapitre de la main d’œuvre et des achats régionaux.





Hydro-Québec a confié au Bureau de Ndakinna de W8banaki et au Bureau du Nionwentsiö de la Nation huronne-wendat la réalisation d’études portant sur l’utilisation de leurs territoires à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, à déterminer les préoccupations et les attentes des participants quant au projet et à proposer des mesures permettant d’atténuer tout impact potentiel sur les activités des membres qui fréquentent le territoire, tant au moment de la construction que durant l’exploitation de la ligne. «Ces études avaient également pour objectif de recenser les lieux valorisés par les membres notamment pour leur intérêt culturel, historique et patrimonial. La recherche documentaire, le choix des personnes consultées, la réalisation des entrevues et la rédaction des rapports relevaient des Bureaux du Ndakinna et du Nionwentsiö. Le financement des démarches liées aux études relevait d’Hydro-Québec», ajoute la porte-parole.





Même s’il ne s’agit pas d’une retombée régionale directe, Lynn St-Laurent note qu’en acheminant l’électricité propre du Québec jusqu’à des marchés où elle remplace de l’électricité produite au moyen de combustibles fossiles, «nos interconnexions jouent un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Nord-Est américain. Des contrats comme celui avec le Massachusetts assurent aussi des revenus stables de centaines de millions de dollars annuellement. D’ailleurs, grâce à la bidirectionnalité de nos interconnexions, Hydro-Québec pourra éventuellement utiliser la ligne des Appalaches-Maine pour importer des surplus éoliens et solaires de nos marchés voisins.»