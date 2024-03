Hausse de salaire pour les élus méganticois

Le salaire de la mairesse de Lac-Mégantic sera bonifié de 10 000$ en 2024, totalisant alors 59 500$ annuellement, auquel s’ajoutera un montant supplémentaire de 5000$ en 2025. Les conseillers municipaux obtiendront pour leur part le tiers de ces montants.

Une résolution adoptée le 20 février indique notamment que les responsabilités qui incombent aux élus municipaux, de même que la charge de travail qui les accompagnent, «sont de plus en plus larges et diversifiée» et que «la pression publique et les attentes des citoyens envers les élus sont de plus en plus grandes».





En 10 ans, le salaire de la mairesse a été augmenté de 2 764$, passant de 42 000$ en 2013, à 44 764$ en 2023.





«Suivant une analyse de plusieurs villes comparables et similaires (population, villes-centres et/ou positionnement en Estrie), il apparaît que le salaire des élus de Lac-Mégantic est l’un des plus bas et que l’ajustement proposé ramènerait la Ville au centre, donc vers une médiane intéressante et justifiée. L’objectif est que la rémunération soit compétitive et attractive, de manière à favoriser, à moyen terme, l’intérêt de personnes solides avec les meilleures compétences possibles pour effectuer ce travail si important pour notre ville», mentionne la résolution.