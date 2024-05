François Jacques accède au conseil exécutif - Rémi Tremblay : Actualités Politique

Le député de Mégantic, François Jacques, lors de son assermentation, en présence du premier ministre François Legault.

Le député de Mégantic, François Jacques, vient d’être nommé président du caucus de la Coalition Avenir Québec. Il succède au député de Blainville, Mario Laframboise, nommé whip en chef du gouvernement de François Legault. «Je suis convaincu que Mario et François nous permettront de maintenir le bon fonctionnement et la belle cohésion de notre équipe», a partagé le premier ministre, le 17 avril, au caucus hebdomadaire des députés de sa formation, avant d’en faire l’annonce officielle le lendemain.

Ça s’est fait très vite, raconte le député. J’ai été convoqué au bureau du premier ministre, mercredi vers 11h50, et je ne m’attendais pas à ça. Il m’a offert le poste, que j’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme. J’étais très ému de la confiance qu’il m’accorde.» Le lendemain matin, François Jacques était officiellement assermenté dans ses nouvelles fonctions, la présidence du caucus s’accompagnant d’un siège permanent au conseil des ministres.



Le premier ministre François Legault a dû remanier sa garde rapprochée à la suite de la démission d’Éric Lefebvre de son poste de whip en chef et de la députation caquiste, pour des ambitions de politique fédérale, visant la candidature conservatrice dans les troupes du chef Pierre Poilièvre, dans la circonscription fédérale d’Arthabaska. Président du caucus depuis 2018, Mario Laframboise lui succède, alors que François Jacques hérite de la présidence.



Ce serait la toute première fois de l’histoire parlementaire qu’un député de Mégantic accéderait à cette fonction. Se disant député avant tout, ayant toujours travaillé fort pour représenter les intérêts des citoyens de sa circonscription, M. Jacques se dit conscient de ce qu’implique la présidence, avec des rencontres de caucus les lundis et vendredis de chaque semaine, plus de déplacements et encore plus de contacts téléphoniques pour rallier les troupes. En contrepartie, une carte privilège au conseil exécutif, là où se discutent les grands dossiers et où se prennent les grandes décisions de l’État.



Élu député de Mégantic pour un premier mandat aux élections générales du 1er octobre 2018 et réélu facilement le 3 octobre 2022, François Jacques n’entend pas quitter la scène politique à la fin de son deuxième mandat. «Mon intention est de continuer», a-t-il affirmé, en entrevue à l’Écho.