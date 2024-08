Des golfeurs choyés cet été - : Sports Golf

Ligue féminine Jean Coutu- Le pharmacien Antoine Leclerc pose avec l’équipe gagnante formée de Guylaine Giroux, Nicole Faucher et Ginette Dostie. Interclub régulier- À l’avant, Stéphane Routhier, Carl Boulanger, Stéphane Vachon, Carl Dumont, Yan Gosselin, Mario Lacroix et le capitaine Jean Lafond. Rangée arrière: Denis Lambert, Éric Morin, Guillaume Hallé et Philippe Lacroix. Interclub senior- À l’avant, Christian Quirion, Jean Lafond, Aurèle Dulac et Jean Campeau. Rangée arrière: debout, Mario Lacroix, Jocelyn Lacroix, Bernard Lacroix, Sylvain Veilleux, Stéphane Vachon et Rock Dallaire.

(Anne-Julie Hallée)- Avec l’aide de dame nature, le travail incroyable de l’équipe du terrain et les bénévoles aux aménagements floraux, les golfeurs ont bénéficié de conditions exceptionnelles sur le parcours du Club de golf du lac Mégantic cette saison. Plusieurs membres et visiteurs ont foulé les allées en juillet et de nombreuses compétitions s’y sont déroulées.



Interclubs

L’interclub masculin régulier s’est déroulé le 14 juillet. Les joueurs méganticois ont très bien figuré en terminant au premier rang avec 45 points devant les clubs Old Lennox, Acton Vale et Knolwton. L’an prochain, le club de Mégantic montera dans le groupe 3, où la compétition sera de plus en plus féroce.

La semaine suivante, le 21 juillet, l’équipe interclub masculin sénior de Mégantic s’est rendue à Acton Vale. Le club hôte a terminé en première position, alors que Mégantic a pris le 2e rang au classement. East Angus et North Hatley ont pris les 3e et 4e positions. En terminant deuxième, l’équipe de Mégantic aura ainsi l’avantage du terrain en recevant trois autres clubs l’an prochain.



Chapman

Le 18 juillet, une rencontre «chapman» amicale a été organisée pour les dames. Au total, 38 golfeuses ont participé. La température était superbe. Les gagnantes dans la classe A sont Céline Morin et Linda Lafontaine, avec un net de 66, alors que Brigitte Therrien et Pauline Roy ont terminé au deuxième rang, avec 68. Dans la classe B, Katie Bernatchez et Maryse Boulanger ont pris la première place (59), Carmen Fillion et Louise Arbour (60) en deuxième place, Josée Huot et Ginette Vachon en troisième place (63), suivi en 4e place par Sylvie Bolduc et Manon Désilets (63). Enfin, dans la classe C, Lianne Tanguay et Lorraine Boulet ont pris la première place (62), suivi de Claudette Lachance et Henriette Veilleux (67).



Rencontre familiale

Le dimanche 4 août se tenait une rencontre familiale pour tous. Ce fut un bel après-midi de golf avec 48 participants, membres et non-membres, dont 18 juniors, sur un parcours de 9 trous, avec parents et grands-parents. Des prix de présence ont été tirés après la rencontre.



Ligue féminine Jean Coutu

La ligue féminine Jean Coutu a clôturé sa saison le 6 août. Après cinq rencontres, l’équipe gagnante de la saison régulière est composée de Sylvie Grondin, Katie Bernatchez et Henriette Veilleux. Dans les séries éliminatoires, l’équipe formée de Nicole Faucher, Guylaine Giroux et Ginette Dostie a remporté les grands honneurs. En deuxième position, celle de Céline Morin, Guylaine Bégin et Brigitte Gamache. En finale consolation, l’équipe gagnante était formée de Édith Poisson, Marcelle Fontaine et Lise Longchamps, devant les finalistes Carmen Fillion, Carmen Poulin et Édith Hébert.



Tournoi Invitation

C’est le jeudi 15 août qu’avait lieu le Tournoi Invitation – Hommage aux bâtisseurs. Cette année, le comité a invité la famille de Jean-Guy Bouffard, d’Enseignes Bouffard. Quelque 132 golfeurs ont pris part à cette belle journée ensoleillée qui se voulait festive. En soirée, 175 personnes étaient réunies dans la salle de réception. Grâce à ce tournoi, le Club de golf a pu amasser 35 000$ qui serviront à l’achat de machinerie pour l’entretien du terrain.



Match Play

Des compétitions de type «match play» se sont déroulées toute la saison. Chez les hommes, Carl Dumont a vaincu Philippe Lacroix après un trou en supplémentaire. Chez les femmes, Anne-Julie Hallée a gagné le match ultime face à Liz Tanguay.

Championnat Cantons-de-l’Est

Les 12 et 13 août, une seule golfeuse de Mégantic s’est rendue à Farnham pour le Championnat des Cantons-de-l’Est. Pauline Roy a terminé en deuxième place au brut, dans la classe C. Félicitations.



Trou d’un coup

Félicitations à Jolyane Giroux qui a fait un trou d’un coup au trou #2, le 30 juillet dernier, en fin de journée. Elle était accompagnée de son conjoint Rock Doucet, Sony Bolduc et André Gagnon. Bravo pour cet exploit!