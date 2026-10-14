Le chemin de salut de Maurice Gareau - Denis Lord : Culture

Maurice Gareau et l’œuvre à la base de la couverture, Les garçons ne naissent pas violents. Elle a été réalisée en 1987, à Oakland, où l’auteur était apprenti vitrailliste. (Photo - Denis Lord)

Les garçons ne naissent pas violents, le premier roman de ­Maurice ­Gareau, propose des voies de rédemption inspirées de sa vie et de son travail d’éducateur spécialisé. Le lancement aura lieu à la médiathèque ­Nelly-Arcan le samedi 17 octobre prochain à 13 h 30.

Dans les grandes lignes, l’œuvre raconte la transformation intérieure d’un jeune homme dans les années 70. Issu d’un milieu difficile, traumatisé dès son plus jeune âge, il flirte avec l’autodestruction, la délinquance et l’alcool.

« ­Mais il ne croit pas que le monde est mauvais et il part sur le pouce », raconte ­Maurice ­Gareau, qui, ­lui-même, a sillonné ainsi l’Amérique du ­Nord. Ça l’ouvre à autre chose. […] ­Sa rédemption, c’est de faire confiance, de s’ouvrir. […] ­Il prend conscience que de sa propre violence interne. […] ­La violence vient du père. Tout ce qui est masculin est menaçant. Il refuse la partie masculine en lui. Il est un homme, mais n’aime pas ce que ça représente. «

En définitive, la thérapie et la création aideront le protagoniste à prendre conscience du traumatisme original et à le dépasser.

Dessiner pour écrire

Maurice ­Gareau dit avoir toujours écrit, mais il est également illustrateur, et la création de son récit s’est articulée autour de dessins représentant des étapes primordiales du parcours de son personnage principal : le milieu d’où il vient, la route, la ­Côte ­Ouest, etc. Ces illustrations amorcent des chapitres du roman.

» Ça a pris forme de cette façon, commente M. Gareau, mais c’est parce que c’est quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. […] C’est l’histoire que je voulais conter depuis toujours. «

Le premier jet est venu facilement, assure celui que l’on connaît plus généralement comme vitrailliste…. Mais 14 autres versions ont été nécessaires avant d’arriver au résultat final. Les garçons ne naissent pas violents a été édité à compte d’auteur chez ­BouquinBec, et on pourra bientôt le commander sur leur site ­Internet.

Maurice ­Gareau a été éducateur spécialisé durant 41 ans, dont 25 ans en santé mentale, avec de jeunes adultes. Il souligne que son œuvre n’est pas une autobiographie, bien qu’il ait puisé dans son travail d’éducateur et ses propres voyages.