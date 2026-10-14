Le chemin de salut de Maurice Gareau - Denis Lord : Culture

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Le chemin de salut de Maurice Gareau
Maurice Gareau et l’œuvre à la base de la couverture, Les garçons ne naissent pas violents. Elle a été réalisée en 1987, à Oakland, où l’auteur était apprenti vitrailliste. (Photo - Denis Lord)
Les garçons ne naissent pas violents, le premier roman de Maurice Gareau, propose des voies de rédemption inspirées de sa vie et de son travail d’éducateur spécialisé. Le lancement aura lieu à la médiathèque Nelly-Arcan le samedi 17 octobre prochain à 13 h 30.
« Mais il ne croit pas que le monde est mauvais et il part sur le pouce », raconte Maurice Gareau, qui, lui-même, a sillonné ainsi l’Amérique du Nord. Ça l’ouvre à autre chose. […] Sa rédemption, c’est de faire confiance, de s’ouvrir. […] Il prend conscience que de sa propre violence interne. […] La violence vient du père. Tout ce qui est masculin est menaçant. Il refuse la partie masculine en lui. Il est un homme, mais n’aime pas ce que ça représente. «
En définitive, la thérapie et la création aideront le protagoniste à prendre conscience du traumatisme original et à le dépasser.
Dessiner pour écrire
Maurice Gareau dit avoir toujours écrit, mais il est également illustrateur, et la création de son récit s’est articulée autour de dessins représentant des étapes primordiales du parcours de son personnage principal : le milieu d’où il vient, la route, la Côte Ouest, etc. Ces illustrations amorcent des chapitres du roman.
» Ça a pris forme de cette façon, commente M. Gareau, mais c’est parce que c’est quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. […] C’est l’histoire que je voulais conter depuis toujours. «
Le premier jet est venu facilement, assure celui que l’on connaît plus généralement comme vitrailliste…. Mais 14 autres versions ont été nécessaires avant d’arriver au résultat final. Les garçons ne naissent pas violents a été édité à compte d’auteur chez BouquinBec, et on pourra bientôt le commander sur leur site Internet.
Maurice Gareau a été éducateur spécialisé durant 41 ans, dont 25 ans en santé mentale, avec de jeunes adultes. Il souligne que son œuvre n’est pas une autobiographie, bien qu’il ait puisé dans son travail d’éducateur et ses propres voyages.
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