Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

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Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic
De nombreux organismes ont mis la main à la pâte pour organiser cette première édition, qui découle d'une initiative citoyenne, à commencer par la CDC du Granit, ici représentée par Marie Calmé. (Photo - Adèle St-Jacques)
Une première édition de la Nuit des sans-abri aura lieu à Lac-Mégantic le 16 octobre prochain, de 18 h à 22 h, à la place de la Gare.
De la soupe chaude, des prestations artistiques, de la musique, un feu de camp, des activités de sensibilisation destinées aux enfants, des témoignages et d’autres surprises sont prévus à l’ordre du jour de cette première édition. Mentionnons également que Jean-Marie Lapointe sera l’invité d’honneur de cette soirée.
Cet événement se veut également une occasion de déboulonner quelques préjugés persistants en lien avec l’itinérance.
Briser les tabous en milieu rural« Dans notre réalité rurale, l’itinérance est plus souvent cachée que visible. On se rend par exemple compte que certaines personnes vivent de l’instabilité résidentielle. Elles se promènent d’ami en ami, en restant quelques semaines chez chacun, ou vivent dans leurs voitures », partage Marie Calmé, de la CDC de Mégantic, l’un des partenaires de cet événement initié par la citoyenne Julie Lapalme.
Mme Calmé soutient également que personne n’est à l’abri de la rue et appelle à l’empathie de la population.
« De nombreux événements de vie, que ce soit une séparation, une situation de violence conjugale, une augmentation de loyer ou un épisode de santé mentale plus vulnérable, peuvent amener des individus à se retrouver à la rue, surtout dans le contexte actuel de crise du logement », rappelle Mme Calmé.
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