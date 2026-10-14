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Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 14 octobre 2026
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Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

De nombreux organismes ont mis la main à la pâte pour organiser cette première édition, qui découle d'une initiative citoyenne, à commencer par la CDC du Granit, ici représentée par Marie Calmé. (Photo - Adèle St-Jacques)

Une première édition de la ­Nuit des ­sans-abri aura lieu à ­Lac-Mégantic le 16 octobre prochain, de 18 h à 22 h, à la place de la ­Gare.


Ce rassemblement familial gratuit et extérieur vise à sensibiliser la communauté aux réalités de l’itinérance, de la pauvreté et de la désaffiliation sociale, tout en favorisant la rencontre, les échanges et la solidarité.

De la soupe chaude, des prestations artistiques, de la musique, un feu de camp, des activités de sensibilisation destinées aux enfants, des témoignages et d’autres surprises sont prévus à l’ordre du jour de cette première édition. Mentionnons également que ­Jean-Marie ­Lapointe sera l’invité d’honneur de cette soirée.

Cet événement se veut également une occasion de déboulonner quelques préjugés persistants en lien avec l’itinérance.

Briser les tabous en milieu rural 

« ­Dans notre réalité rurale, l’itinérance est plus souvent cachée que visible. On se rend par exemple compte que certaines personnes vivent de l’instabilité résidentielle. Elles se promènent d’ami en ami, en restant quelques semaines chez chacun, ou vivent dans leurs voitures », partage ­Marie ­Calmé, de la ­CDC de ­Mégantic, l’un des partenaires de cet événement initié par la citoyenne ­Julie ­Lapalme.

Mme ­Calmé soutient également que personne n’est à l’abri de la rue et appelle à l’empathie de la population.

« ­De nombreux événements de vie, que ce soit une séparation, une situation de violence conjugale, une augmentation de loyer ou un épisode de santé mentale plus vulnérable, peuvent amener des individus à se retrouver à la rue, surtout dans le contexte actuel de crise du logement », rappelle ­Mme ­Calmé.

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