Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture - Adèle St-Jacques : Sports

Le match était précédé d’une cérémonie pour présenter les bannières de champion de saison et des séries 2025‑2026, remportées par le ­Sauro. Sur la photo, on reconnaît ­Serge ­Côté, ­Sébastien ­Audet, ­Joey ­Bellavance, ­Julie ­Morin ainsi que ­Frédéric ­Dupuis. (Photo ­Courtoisie)

Le premier match à domicile du ­Sauro, disputé le vendredi 2 octobre dernier contre les ­Cobras de ­Princeville, ne s’est pas déroulé tel qu’escompté pour l’équipe chouchou des ­Méganticois qui a encaissé une défaite de ­7-3.

La rencontre, qui était précédée d’une cérémonie rendant hommage aux exploits de la saison dernière, avait pourtant bien débuté grâce au but de ­Samuel ­Baillargeon dès la septième minute de jeu.

L’avance que le numéro 88 a offerte à son équipe s’est toutefois rapidement émiettée dans le deuxième tiers du match, dominé par les ­Cobras, qui ont marqué trois buts consécutifs, dont un en infériorité numérique.

Deux autres buts ont été comptés par l’équipe de ­Princeville avant que ­Cédric ­Therrien ne redonne un peu d’espoir aux 427 spectateurs en trouvant le fond du filet à deux reprises en moins de cinq minutes.

Ces deux buts n’ont toutefois pas été suffisants pour rattraper l’écart au pointage, d’autant plus que deux joueurs adverses ont réussi à déjouer le gardien du ­Sauro pour un pointage final de 7 à 3.

Une nouvelle chance sera offerte au ­Sauro pour décrocher sa première victoire à domicile ce vendredi 9 octobre, à 20 h 30, contre le ­Nordik ­Blades de ­Val-des-Sources.