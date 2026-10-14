Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture - Adèle St-Jacques : Sports

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Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
Le match était précédé d’une cérémonie pour présenter les bannières de champion de saison et des séries 2025‑2026, remportées par le Sauro. Sur la photo, on reconnaît Serge Côté, Sébastien Audet, Joey Bellavance, Julie Morin ainsi que Frédéric Dupuis. (Photo Courtoisie)
Le premier match à domicile du Sauro, disputé le vendredi 2 octobre dernier contre les Cobras de Princeville, ne s’est pas déroulé tel qu’escompté pour l’équipe chouchou des Méganticois qui a encaissé une défaite de 7-3.
L’avance que le numéro 88 a offerte à son équipe s’est toutefois rapidement émiettée dans le deuxième tiers du match, dominé par les Cobras, qui ont marqué trois buts consécutifs, dont un en infériorité numérique.
Deux autres buts ont été comptés par l’équipe de Princeville avant que Cédric Therrien ne redonne un peu d’espoir aux 427 spectateurs en trouvant le fond du filet à deux reprises en moins de cinq minutes.
Ces deux buts n’ont toutefois pas été suffisants pour rattraper l’écart au pointage, d’autant plus que deux joueurs adverses ont réussi à déjouer le gardien du Sauro pour un pointage final de 7 à 3.
Une nouvelle chance sera offerte au Sauro pour décrocher sa première victoire à domicile ce vendredi 9 octobre, à 20 h 30, contre le Nordik Blades de Val-des-Sources.
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