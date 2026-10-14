Le ­Club de golf de ­Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan - Adèle St-Jacques : Sports

Le championnat du Club a été remporté par Denis Lambert et Anne-Julie Hallé. (Photo Courtoisie)

Après un été rempli de compétitions, de ligues et d’activités, le ­Club de ­Golf du lac ­Mégantic s’apprête à conclure sa saison 2026 avec une dernière journée prévue le 15 octobre prochain.

Parmi les moments forts de la période estivale se trouve le ­Tournoi des bâtisseurs, qui rendait cette année hommage à la famille ­Choquette qui célébrait les 50 ans de la ­Fromagerie ­La ­Chaudière.

L’événement a rassemblé un total de 150 golfeurs venus disputer une ronde de 18 trous. La participation des joueurs et la générosité des partenaires ont permis au club d’amasser la somme de 50 000 $, qui servira à financer l’achat de nouvelle machinerie.

Le ­Tournoi de la corde, se déroulant dans le dernier droit de la saison, a également été populaire, rassemblant 116 golfeurs pour une compétition amicale qui se voulait avant tout ludique et rassembleuse.

Les ­Interclubs

Au cours de la saison estivale 2026, trois équipes méganticoises ont participé à des compétitions interclubs. Mention spéciale à l’équipe féminine qui a décroché une troisième position en catégorie 3, le 5 juillet à ­Victoriaville.

Grâce à cette performance, la formation composée de ­Lucille ­Paradis, ­Céline ­Morin, ­Brigitte ­Therrien, ­Edith ­Poisson, ­Linda ­Lafontaine et ­Anne-Julie ­Hallée conservera sa place dans la même catégorie lors de la prochaine saison.

De son côté, l’équipe de ­Mégantic qui participait à l’Interclub masculin « A » de la catégorie 4 et celle qui prenait part à l’Interclub senior de la catégorie 4 ont chacune terminé au quatrième rang, les faisant descendre d’une catégorie pour la saison prochaine.

Ligue amicale

La ­Ligue amicale féminine ­Jean ­Coutu comptait cet été dix équipes de quatre joueuses. Au cours de la saison régulière, chaque équipe a disputé cinq matchs.

Pour déterminer les grandes gagnantes, les deux formations à la tête du classement ont croisé le fer lors d’une confrontation ultime. C’est finalement le quatuor de ­Caroline ­Duclos, ­Marie-Claude ­Beauchemin, ­Renée ­Gosselin et ­Chantal ­Hébert qui a remporté les grands honneurs.

La saison de la ­Ligue du dixième trou ­Michelin ­Ultra s’est quant à elle terminée le lundi 7 septembre avec les finales des sections A et B.

L’équipe composée de ­Carl ­Boulanger, ­André ­Gagnon et Édouard ­Dostie a remporté les grands honneurs de la section A, alors que celle de ­Cédric ­Boucher, ­Maxim ­Morin et ­Sébastien ­Turcotte a décroché la victoire de la section B.

Les champions de la saison

Fidèle à son habitude, le ­Club de ­Golf du lac ­Mégantic a couronné ses deux champions lors du ­Championnat du ­Club, tenu cette année les 12 et 13 septembre.

Du côté des hommes, c’est ­Denis ­Lambert qui a remporté le tournoi devant ­Philippe ­Lacroix, alors que chez les femmes, ­Anne-Julie ­Hallée a décroché le titre de championne, suivie de ­Brigitte ­Therrien.

Les deux vainqueurs ont reçu un ­certificat-cadeau à la boutique ainsi que le privilège de bénéficier d’un espace de stationnement privé pour la prochaine saison.

Trou d’un coup

Huit membres du ­Club de ­Golf du lac ­Mégantic ont réussi à faire un as sur des par 3 au cours de la saison.

Le trou numéro 2 a été le théâtre de quatre exploits, réalisés par ­Michael ­Childs, ­Johanne ­Gonthier, ­Justin ­Cloutier et ­Danny ­Dufour.

La magie a également opéré au numéro 6 grâce à ­Lynda ­Guillette et ­François ­Arguin, puis au numéro 8 grâce à ­Léo ­Boulanger.

Le dernier golfeur à avoir réalisé un trou d’un coup est ­Serge ­Morin, au douzième trou.