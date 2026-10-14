Le ­Club de golf de ­Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan - Adèle St-Jacques : Sports

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Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
Le championnat du Club a été remporté par Denis Lambert et Anne-Julie Hallé. (Photo Courtoisie)
Après un été rempli de compétitions, de ligues et d’activités, le Club de Golf du lac Mégantic s’apprête à conclure sa saison 2026 avec une dernière journée prévue le 15 octobre prochain.
L’événement a rassemblé un total de 150 golfeurs venus disputer une ronde de 18 trous. La participation des joueurs et la générosité des partenaires ont permis au club d’amasser la somme de 50 000 $, qui servira à financer l’achat de nouvelle machinerie.
Le Tournoi de la corde, se déroulant dans le dernier droit de la saison, a également été populaire, rassemblant 116 golfeurs pour une compétition amicale qui se voulait avant tout ludique et rassembleuse.
Les InterclubsAu cours de la saison estivale 2026, trois équipes méganticoises ont participé à des compétitions interclubs. Mention spéciale à l’équipe féminine qui a décroché une troisième position en catégorie 3, le 5 juillet à Victoriaville.
Grâce à cette performance, la formation composée de Lucille Paradis, Céline Morin, Brigitte Therrien, Edith Poisson, Linda Lafontaine et Anne-Julie Hallée conservera sa place dans la même catégorie lors de la prochaine saison.
De son côté, l’équipe de Mégantic qui participait à l’Interclub masculin « A » de la catégorie 4 et celle qui prenait part à l’Interclub senior de la catégorie 4 ont chacune terminé au quatrième rang, les faisant descendre d’une catégorie pour la saison prochaine.
Ligue amicaleLa Ligue amicale féminine Jean Coutu comptait cet été dix équipes de quatre joueuses. Au cours de la saison régulière, chaque équipe a disputé cinq matchs.
Pour déterminer les grandes gagnantes, les deux formations à la tête du classement ont croisé le fer lors d’une confrontation ultime. C’est finalement le quatuor de Caroline Duclos, Marie-Claude Beauchemin, Renée Gosselin et Chantal Hébert qui a remporté les grands honneurs.
La saison de la Ligue du dixième trou Michelin Ultra s’est quant à elle terminée le lundi 7 septembre avec les finales des sections A et B.
L’équipe composée de Carl Boulanger, André Gagnon et Édouard Dostie a remporté les grands honneurs de la section A, alors que celle de Cédric Boucher, Maxim Morin et Sébastien Turcotte a décroché la victoire de la section B.
Les champions de la saisonFidèle à son habitude, le Club de Golf du lac Mégantic a couronné ses deux champions lors du Championnat du Club, tenu cette année les 12 et 13 septembre.
Du côté des hommes, c’est Denis Lambert qui a remporté le tournoi devant Philippe Lacroix, alors que chez les femmes, Anne-Julie Hallée a décroché le titre de championne, suivie de Brigitte Therrien.
Les deux vainqueurs ont reçu un certificat-cadeau à la boutique ainsi que le privilège de bénéficier d’un espace de stationnement privé pour la prochaine saison.
Trou d’un coupHuit membres du Club de Golf du lac Mégantic ont réussi à faire un as sur des par 3 au cours de la saison.
Le trou numéro 2 a été le théâtre de quatre exploits, réalisés par Michael Childs, Johanne Gonthier, Justin Cloutier et Danny Dufour.
La magie a également opéré au numéro 6 grâce à Lynda Guillette et François Arguin, puis au numéro 8 grâce à Léo Boulanger.
Le dernier golfeur à avoir réalisé un trou d’un coup est Serge Morin, au douzième trou.
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