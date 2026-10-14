Chapelle ­Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer - Adèle St-Jacques : Actualités

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Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
Le diacre Gérald Lehoux, le diacre Martin Larrivée, l’évêque Monseigneur Donald Lapointe, le prêtre Francis Morency, l’archevêque Monseigneur Guy Boulanger, l’évêque Monseigneur Daniel Jodoin et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix étaient tous présents pour la messe anniversaire de la chapelle. (Photo Courtoisie - Michel Fillion)
Atelier de sculpture, livre commémoratif, goûter, grande messe, ouverture du sentier de la mission Saint-Noël-Chabanel, inauguration du sanctuaire extérieur réaffecté : les activités proposées pour fêter la 80e bougie de la chapelle Saint-Noël-Chabanel située à Lambton ne manquaient pas les 26 et 27 septembre dernier.
Ainsi, la messe du dimanche a été célébrée par l’archevêque, Mgr Guy Boulanger, natif de Sainte-Cécile, puis cocélébrée par le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix. Étaient également présents Mgr Daniel Jodoin, évêque de Nicolet venant de la MRC du Granit, ainsi que Mgr Donald Lapointe, natif de Saint-Praxède, une paroisse voisine de Lambton.
« C’était très, très touchant. Tout le monde était là, les anciens fidèles comme les nouveaux », s’exclame Francis Morency, le prêtre responsable de la chapelle.
La messe a été offerte à environ 250 personnes, en plus d’avoir été diffusée en direct sur YouTube.
Se réinventer pour se rapprocherSelon le prêtre Morency, la diversité des activités proposées dans le cadre de l’anniversaire était l’une des forces de l’événement, permettant de rendre le patrimoine religieux et la foi accessibles à un plus grand nombre de personnes.
« Je suis musicien. On a beaucoup d’artistes dans notre comité. On veut faire un mariage entre l’art, la beauté, la créativité et le sens de la foi et de l’appartenance religieuse. On souhaite créer quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. »
Dans le même ordre d’idées, le prêtre est convaincu que de grandes choses peuvent advenir dans un lieu de culte modeste, comme la chapelle.
« Ce n’est pas une histoire de grandeur en superficie, c’est une histoire de cœur, de dévotion, de principe et d’implication. Pour rendre un événement lumineux et intéressant, ça prend une armée de gens de qui y travaillent », précise-t-il.
Un sanctuaire extérieurBeaucoup d’énergie a été déployée par l’équipe entourant la chapelle afin que le sentier consacré ainsi que le sanctuaire soient prêts pour les festivités.
Ces efforts ont porté leurs fruits, permettant aux fidèles de visiter le lieu de culte extérieur, tout juste réaffecté.
« On a vécu quelque chose d’unique aujourd’hui. De voir la procession avec la centaine de personnes traverser la route, et de prendre conscience qu’il y a 50 ans, 60 ans, nos parents, nos grands-parents étaient là eux aussi, c’était quelque chose », partage Francis Morency.
Celui-ci a d’ailleurs annoncé qu’à partir de l’été prochain, chaque 5 août sera marqué d’une messe avec une procession au flambeau, comme il y avait avant que le sanctuaire ne soit désaffecté.
Éventuellement, le sentier menant au lieu de culte sera parsemé de sculptures de bois représentant les martyrs canadiens ; un autre projet artistique piloté par l’abbé Morency.
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