Volume 97 no 39 - 9 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 14 octobre 2026
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Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région - Adèle St-Jacques : Actualités

Avantis ­Coopérative a versé la somme de 6 000 $ à la ­Fondation du ­Centre de santé et de services sociaux du ­Granit. Sur la photo, on reconnaît ­Claudia ­Vachon (administratrice à la ­Fondation du ­Centre de santé et de services sociaux du ­Granit), ­Amélie ­Isabel (directrice du ­BMR de ­Lambton), ­Jean-Claude ­Boutin (président de la ­Fondation), ­Jean-Claude ­Grenier (directeur du ­BMR de ­Lac-Mégantic) et ­Julie ­Béliveau ­Garant (administratrice). (Photo Courtoisie)

La campagne ­Coopère-Don, menée par ­Avantis du 1er mai au 15 juin dernier, a permis la remise d’un chèque de 6 000 $ à la ­Fondation du ­Centre de santé et de services sociaux du ­Granit.


Pour cette cinquième édition, la coopérative a choisi de maintenir son engagement envers la santé physique et mentale de la population, des producteurs agricoles et de leurs familles.

Le montant amassé par les équipes des magasins ­BMR ­Avantis de ­Lac-Mégantic, de ­Lambton et de ­Saint-Sébastien contribuera à l’acquisition d’équipements spécialisés pour l’établissement de santé de ­Lac-Mégantic.

« ­La ­Fondation du ­Centre de santé et de services sociaux du ­Granit remercie sincèrement ­Avantis ­Coopérative et les équipes de ses magasins ­BMR pour leur fidélité et leur générosité. Par ce soutien renouvelé, ­Avantis contribue concrètement à l’amélioration des soins et des services offerts à la population du ­Granit », a déclaré la fondation par voie de communiqué.

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