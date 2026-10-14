Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région - Adèle St-Jacques : Actualités

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Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
Avantis Coopérative a versé la somme de 6 000 $ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit. Sur la photo, on reconnaît Claudia Vachon (administratrice à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit), Amélie Isabel (directrice du BMR de Lambton), Jean-Claude Boutin (président de la Fondation), Jean-Claude Grenier (directeur du BMR de Lac-Mégantic) et Julie Béliveau Garant (administratrice). (Photo Courtoisie)
La campagne Coopère-Don, menée par Avantis du 1er mai au 15 juin dernier, a permis la remise d’un chèque de 6 000 $ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit.
Le montant amassé par les équipes des magasins BMR Avantis de Lac-Mégantic, de Lambton et de Saint-Sébastien contribuera à l’acquisition d’équipements spécialisés pour l’établissement de santé de Lac-Mégantic.
« La Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit remercie sincèrement Avantis Coopérative et les équipes de ses magasins BMR pour leur fidélité et leur générosité. Par ce soutien renouvelé, Avantis contribue concrètement à l’amélioration des soins et des services offerts à la population du Granit », a déclaré la fondation par voie de communiqué.
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