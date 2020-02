Anthonin Picard appose sa signature sur les deux victoires du weekend - Serge Lacroix : Sports

Deux victoires qui font du bien pour Le Turmel. (Photo Serge Lacroix)

Au cours de la dernière fin de semaine, le Turmel Junior A de Lac-Mégantic était en action à deux reprises en affrontant deux bonnes formations du circuit. D’abord, le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem était le visiteur vendredi soir au CSM et dès le lendemain, c’était au tour de notre troupe locale de visiter le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges. Le Turmel a savouré la victoire par une marque identique de 4 à 3 acquise, les deux fois, suite à une période de prolongation où le même joueur, Anthonin Picard, a inscrit le but vainqueur dans chacun des deux matchs.

À domicile, vendredi, la première période a été tout à l’avantage du Turmel, s’inscrivant trois fois à la marque. Ulrick Turcotte et Alexis Vachon ont uni leurs efforts pour donner une avance de deux buts au Turmel les deux inscrits dans un intervalle de seize secondes de jeu. Anthonin Picard récoltait une mention d’assistance sur le premier, tandis que Gabriel Rioux obtenait la mention sur le second.

Les visiteurs ont ramené l’écart à un seul but alors que Mathieu Grenier inscrivait le premier des siens, inscrit en désavantage numérique suite à quelques erreurs défensives chez le Turmel. À 12:35, toujours en première, Charles Campagna permettait au Turmel de retraiter au vestiaire avec une priorité de deux buts, le troisième but inscrit sans aide.

En deuxième période, les visiteurs ont, une fois de plus, usé d’un désavantage numérique pour se rapprocher de leurs adversaires, alors que Samuel Turcotte inscrivait le deuxième but des siens, sans aide.

La troisième période a donné droit à de l’excellent hockey et du jeu serré d’un côté comme de l’autre, au grand plaisir des spectateurs présents à la rencontre. Les visiteurs ont cependant créé l’égalité avec 17 secondes à faire à la troisième pour ainsi pousser la rencontre en prolongation. Le but fut donc inscrit par Nicolas Roy sur une passe de Mathieu Grenier.

En prolongation, 3:14 de jeu auront été nécessaires pour voir Anthonin Picard faire une excellente percée en zone adverse et servir tout un lancer au portier de Saint-Ephrem pour inscrire le but de la victoire.

Même résultat à Saint-Georges

Le lendemain, à Saint-Georges, la première période a été plutôt difficile pour les Méganticois alors que les locaux ont complètement dominé dans presque tous les aspects du jeu. Les locaux ont pris une avance de deux buts, ceux d’Olivier Bérubé et de Pierre-Antoine Lacombe.

La deuxième période aura donné droit à un retour du Turmel dans la rencontre. Alexis Vachon et Yannick Plourde ont ramené les deux équipes à la case départ avec une égalité de 2 à 2.

En troisième période, les locaux ont repris les devants, en avantage numérique, alors que le Turmel se montrait indiscipliné. Le but inscrit par Gabriel Poulin, sur des aides de Maxime Larochelle et de Pierre-Antoine Lacombe. Le Turmel a su trouver une dose d’énergie suffisante pour créer l’égalité à 15:38 sur un jeu en avantage numérique qui a conduit au but de William Poulin sur une belle séquence amorcée par Charles Campagna et Nicolas Couture. Le Turmel se dirigeait donc en prolongation pour un deuxième soir consécutif et pour une troisième fois à ses trois dernières sorties.

La période de prolongation fut de courte. À 1:25 Anthonin Picard inscrivait le but victorieux dans des circonstances similaires à la veille. Dans les deux occasions, il aura bien su mettre à profit sa force d’accélération pour surprendre la défensive adverse. Anthonin joue du très gros hockey depuis maintenant plusieurs matchs et il aura su, au cours du weekend, récolter les fruits de ses efforts constants. Notons que sur ce but gagnant, le gardien Olivier Giguère a obtenu une mention d’assistance, un fait plutôt rare et inusité.

Les étoiles du match

Face à St-Ephrem, Charles Campagna a été désigné l’étoile offensive du match. Très énergique, avec de belles percées en zone adverse, il est l’auteur d’un but et une passe. L’étoile défensive va encore une fois au gardien Frédéric Gosselin. Énergique, rapide et très concentré sur le travail à faire, il a tout simplement été excellent dans toutes les facettes de son jeu.

Le «héros obscur» ne figure pas sur la feuille de pointage mais son travail efficace autant en attaque qu’en défensive a su attirer l’attention et a permis à la troupe locale de bien figurer sur l’ensemble du match face à Saint-Ephrem. Félicitations à Nicolas Couture pour cette performance solide.

Les étoiles de samedi

Anthonin Picard a amplement mérité l’étoile offensive du match de samedi. Il a inscrit un but très important encore une fois. C’est grâce à lui si le Turmel a pu savourer une victoire samedi mais également vendredi. L’étoile défensive de samedi, le gardien Olivier Giguère, surprend de match en match. Il est concentré, fait d’excellents arrêts et notamment il a su contrer quelques revirements qui auraient pu être coûteux pour la troupe méganticoise en ce samedi soir. Mention très spéciale à William Poulin qui aurait pu tout aussi bien mériter cette petite distinction.

Le héros obscur, Nicolas Couture a encore une fois su se distinguer par son travail intense dans les trois zones, ce qui a visiblement contribué à donner un bel élan au Turmel au cours des deux matchs de la fin de semaine.

Le Turmel reprendra l’action au cours de la prochaine fin de semaine pour une séquence de deux autres rencontres en deux soirs. Tout d’abord, le Turmel accueillera la formation du Restaurant la Gargouille d’East Broughton ce vendredi, 31 janvier, à compter de 20h30 au CSM de Lac-Mégantic. Le lendemain, 1er février, le Turmel se dirigera du côté de l’aréna de Saint-Méthode pour y affronter le Métal Labonté de Haute-Beauce dans une rencontre prévue pour 20h00.

Le Turmel reviendra à domicile le 7 février prochain pour y accueillir le Percotec de Coleraine dans le dernier match local de la saison régulière, rencontre prévue à compter de 20h30 au CSM de Lac-Mégantic.