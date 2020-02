Compétition Invitation Jean Cloutier, onze médailles pour le CPA Lac-Mégantic! - : Sports

Les participants du CPA Lac-Mégantic à la compétition Invitation Jean Cloutier: Flavie Robert (étape 4), Annabel Giroux (étape 4) Anaïs Hallée (star 2 ), Julianne Bouffard (étape 4), Amy-Maude Turmel (étape 4), Jean-Christophe Isabel (étape 4), Anaïs Dubois (Étape 4), Léonie Morissette (étape 4), Angélique Moffatt (étape 4), Noémie Brousseau (star 1), Rose Godin (Star 2), Nora Morissette (star 2), Juliette Kenney (star 3), Delphine Fortin-Goulet (étape 4), Maélie Robert (star 4 moins de 10 ans), Marie-Philippe Hallée (star 3), Clara Gosselin (star 2), Camélia Philippon-Foss (star 2), Élise Fortier (star 2), Rosalie Prince (star 1), Coralya Fortin-Goulet (star 1), Rosalie Chouinard (star 2), Romane Robert (Star 5 moins de 13 ans), Karina Quirion (star 5 plus de 13 ans et star 6), Sandrine Hallée (star 5 moins de 13 ans), Annabelle Veilleux (Star 4 moins de 13 ans), Alicia Veilleux (Star 5 moins de 13 ans), Rose Dumas (star 3), Sara Fluet (star 4 plus de 13 ans), Sarah Desloges (star 5 plus de 13 ans), Coralie Veilleux (star 4 plus de 13 ans), Noémie Lamontagne (star 5 plus de 13 ans) et Dominic Godin-Bilodeau (olympiques spéciaux niveau 2). Absentes sur la photo: Lilianne Poisson (étape 4), Victoria Fontanel (star 1), Juliane Rhéaume (star 4 moins de 13 ans) et Gabrielle Fillion (star 6).

Le Club de patinage artistique de Lac-Mégantic s’est fortement illustré à domicile, lors de la compétition Invitation Jean Cloutier, qui se déroulait au CSM les 15 au 16 février. Pas moins de 11 médailles ont été remportées!

Parmi les médaillés, Karina Quirion a remporté deux fois l’or, dans les catégories star 5 plus de 13 ans et star 6. Médaille d’or également pour Romane Robert (star 5 moins de 13 ans), Maélie Robert (star 4 moins de 10 ans) et Sara Fluet (star 4 13 ans et plus). L’argent a par ailleurs été remporté par Juliane Réaume (star 4 moins de 13 ans), Dominique Godin-Bilodeau (olympiques spéciaux niveau 2) et Coralie Veilleux (star 4 plus de 13 ans). Trois patineuses ont pour leur part obtenu une médaille de bronze, soit Alicia Veilleux (star 5 moins de 13 ans), Gabrielle Fillion (star 6) et Noémie Lamontagne (star 5 plus de 13 ans). Beaux résultats également pour les catégories à ruban représentées (étape 4 à star 3).