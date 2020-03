Le Turmel se moque des probabilités et remporte la première série - Serge Lacroix : Sports

La troupe méganticoise espère poursuivre sur sa lancée dans la prochaine série, face au Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem. (Photo Serge Lacroix) Le Métal Labonté a flanché dans le dernier weekend de la série, alors que l’équipe menait 2-0 dans sa série contre le Turmel. À charge de revanche la saison prochaine? (Photo Serge Lacroix)



Au cours de la dernière fin de semaine, la série entre le Turmel et le Métal Labonté se poursuivait afin de connaître l’équipe qui sortirait gagnante. La troupe méganticoise avait donc fort à faire, étant en déficit 0-2 dans la série de format 3 de 5. Il n’y avait donc pas de place à l’erreur du côté du Turmel, qui se devait d’être parfait pour pouvoir rester en vie. Lac-Mégantic en aura surpris plus d’un au cours de ce week-end en faisant un retour canon dans la série en signant trois victoires en autant de sorties pour ainsi mériter son laissez-passer pour la demi-finale.



Vendredi, le Turmel a débuté le match en force et a su dominer le premier tiers de la rencontre (14-7 dans les tirs aux buts) mais elle s’est également heurtée au gardien beauceron Raphaël Quirion, qui semblait en pleine possession de ses moyens. Si bien qu’au terme de cette période où le Turmel aurait pu prendre une avance de deux ou trois buts, c’était plutôt l’égalité 1 à 1. Ulrick Turcotte ayant inscrit le but des locaux et Pierre-Luc Lapointe ayant inscrit le but des visiteurs.



En deuxième, malgré un nombre important de pénalités qui sont venues ralentir le rythme de la période, le Turmel est parvenu à inscrire deux buts sans réplique. À 3:54, Nicolas Couture replaçait les locaux en avance d’un but sur des aides d’Ulrick Turcotte et de Jean-Kristophe Blais. À 5:24, le Turmel se donnait une priorité de deux buts sur le deuxième de la soirée d’Ulrick Turcotte sur des aides de Pierre-Olivier Lacroix et d’Anthonin Picard.



En troisième, un but des visiteurs à la mi-période est venu changer l’allure de la rencontre pour un bref moment, heureusement. À 16:40, en fin de troisième, Anthonin Picard a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant le quatrième but des Méganticois sur une mention d’aide d’Ulrick Turcotte pour ainsi permettre au Turmel de demeurer en vie.



Victoire de 3 à 1 à La Guadeloupe

Le lendemain, à La Guadeloupe, le Turmel a semblé avoir quelques difficultés à s’imposer en début de match et le gardien méganticois a eu à s’illustrer à plusieurs reprises. Une seconde avant la fin de la période, Gabriel Rioux a porté les Méganticois en avance, but inscrit sur des passes d’Ulrick Turcotte et de Nicolas Couture.



Le tableau indicateur n’a pas changé en deuxième période. En troisième, à force de travail et d’acharnement, le Turmel a pu doubler son avance, tôt en période sur un but d’Ulrick Turcotte assisté de Nicolas Couture et de William Poulin à 2:47. Cependant, avec moins de quatre minutes à faire au match, les locaux n’avaient pas dit leur dernier mot alors que Pierre-Luc Lapointe réduisait l’avance du Turmel à un seul but sur des aides de Thomas Bolduc et de Jérémy Roy. Alexis Vachon a inscrit le but d’assurance à 19:44 sur une très belle passe du défenseur William Poulin pour ainsi porter la marque à 3 à 1 pour Lac-Mégantic. Par cette victoire arrachée en territoire adverse, le Turmel créait donc l’égalité dans la série et provoquait la tenue d’un match ultime, dimanche, à Lac-Mégantic où une foule bruyante les attendait.



Victoire de 8 à 1 dans le match ultime



Avec deux victoires consécutives depuis le début de la fin de semaine et une égalité de 2 à 2 dans la série, c’est donc une troupe méganticoise affamée qui s’est présentée au CSM de Lac-Mégantic en ce dimanche après-midi, bien déterminée à faire mentir toutes les statistiques et toutes les probabilités.



La troupe méganticoise ne perd pas de temps en début de match, alors que seulement un peu plus de quatre minutes lui est nécessaire pour soulever la foule une première fois et inscrire le premier but de la rencontre quand Alexis Vachon, sur une passe de Jean-Kristophe Blais, donnait une priorité d’un but au Turmel.



La réplique des visiteurs est venue à 8:39, en avantage numérique, sur le but de Nicolas Garant, assisté de Jérémy Grondin et de Philippe Quirion. Par la suite, en fin de première période, à 14:15, Alexis Vachon avec son deuxième but de la période, sur des aides de Marc-Olivier Rioux et Yannick Plourde, redonnait au Turmel sa priorité d’un but dans la rencontre, un but inscrit en avantage numérique.



En deuxième, l’attaque des locaux s’est mise en marche, générant quatre buts sans réplique de l’adversaire qui, il faut bien le dire, a écopé de plusieurs pénalités qui ont ouvert grandement la porte au Turmel. Tout d’abord, un doublé d’Anthonin Picard, dont le premier en avantage numérique, a donné une avance de trois buts aux méganticois. Ensuite, Charles Campagna à 7:46 et Olivier Beaudoin à 12:46 se sont joints à la fête en inscrivant un but chacun pour donner une avance de cinq buts au Turmel au terme de la deuxième période. La troupe méganticoise ne regardera plus en arrière par la suite, jusqu’à la fin de la rencontre.



En troisième période, une seule chose importante à retenir soit l’abandon total des visiteurs qui n’auront rien tenté de valable pour se donner la moindre petite chance de revenir de l’arrière dans cette rencontre. Le Labonté a tout simplement abandonné alors qu’il restait une période complète de jeu. Le Turmel a ajouté deux autres buts, soit ceux de Jean-Kristophe Blais et la troisième du match d’Alexis Vachon. Le Turmel signait donc sa dernière victoire pour couronner sa remontée dans cette série et se procurer le dernier laissez-passer donnant accès à la demi-finale qui débutera le week-end prochain.



Quelle fin de semaine!



Alors que la marge d’erreur était nulle, la troupe du Turmel a visiblement toujours cru en ses chances. Avec l’aide des instructeurs, des correctifs ont été apportés, moins de passagers dans l’équipe, un meilleur jeu d’ensemble en unité de cinq, du jeu nettement plus rapide, de meilleures prises de décisions avec et sans la rondelle, un avantage numérique qui a enfin produit et du jeu plus discipliné, voilà donc le mélange qui aura permis au Turmel de sortir gagnant de cette première série et de donner tout un spectacle de hockey à ses partisans.

La prochaine série s’annonce excitante mais, du même coup, difficile. Le Turmel se devra de continuer à être efficace dans tous les aspects de son jeu face à la meilleure formation du circuit en saison régulière. En conclusion, c’est donc une excellente série qui se pointe à l’horizon avec son lot de défis importants pour les méganticois. Reste à savoir si toute l’équipe prendra le même train vendredi soir prochain, lors de la présentation du premier match, du côté de Saint-Ephrem, face au Garage Stéphane Turcotte, dans une série 3 de 5. Dès le lendemain, 7 mars, le deuxième affrontement de la série sera présenté au CSM de Lac-Mégantic à compter de 19h.