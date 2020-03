Fin de semaine Ã  oublier pour le Turmel - Serge Lacroix : Sports

Deux défaites en deux matchs pour le Turmel devant la meilleure équipe du circuit. (Photo Serge Lacroix) Le Turmel poussé dans ses derniers retranchements. (Photo Serge Lacroix) Le Turmel poussé dans ses derniers retranchements. (Photo Serge Lacroix)



Au cours de la dernière fin de semaine, le Turmel débutait la deuxième étape des présentes séries éliminatoires, soit la demi-finale qui l’oppose au Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem, cette équipe ayant terminé au premier rang du circuit en saison régulière cette année. Il était donc permis de s’attendre à une excellente série de hockey, mais le Turmel a semblé incapable de relever le défi, subissant la défaite aux deux premiers matchs de cette série par des pointages de 9 à 0 et de 8 à 3.



Avec l’énergie positive dégagée de la victoire en cinq rencontres face à Haute-Beauce, le Turmel devait sortir avec le couteau entre les dents dans ce premier match face à Saint-Ephrem, le vendredi, en terrain adverse, mais la troupe méganticoise a plutôt laissé l’adversaire faire la pluie et le beau temps.



Malgré quelques étincelles à l’offensive, la formation méganticoise n’est pas parvenue à s’imposer. Au final, une défaite sans équivoque par la marque de 9 à 0.



Première période fatale à domicile

Samedi soir, à domicile, les deux ou trois premières minutes de jeu ont été à l’avantage des locaux qui auraient pu inscrire le premier but mais, en raison du manque d’opportunisme, ce sont plutôt les visiteurs qui se sont forgés une avance rapide de deux buts acquise en moins de six minutes de jeu. Les visiteurs ont ajouté trois autres buts sans réplique au cours de cette première période pour ainsi prendre une confortable avance de cinq buts avant la première pause, rien pour rassurer les entraîneurs et les partisans présents venus en grand nombre pour encourager leurs favoris.



Au cours de la deuxième et de la troisième période, un changement de cap s’est opéré de façon claire du côté du Turmel alors que l’équipe a été nettement plus alerte, plus compétitive et a démontré plus de caractère. Malgré deux buts inscrits en dix secondes de jeu par Ulrick Turcotte en deuxième période et un autre inscrit en troisième, le mal était fait. Verdict final, 8 à 3 pour St-Ephrem.



Un retour possible?

La série se poursuivra ce vendredi, 13 mars, avec la présentation du troisième match qui sera disputé du côté de Saint-Ephrem à compter de 20h. N’ayant plus droit à l’erreur, le Turmel se devra de se regrouper et de l’emporter dans cette rencontre à défaut de quoi ce sera les vacances pour la formation. Du côté des entraîneurs, ceux-ci sont en réflexion à savoir si des modifications seront apportées à la formation de départ du Turmel pour cet important match sans lendemain car il n’y a certainement plus de place pour les passagers qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Le Turmel a souvent fait preuve de caractère à plusieurs reprises alors, il sera intéressant de voir si, cette fois-ci encore, il peut revenir de l’arrière et provoquer un quatrième match dans cette série. Si cela devait être le cas, ce fameux quatrième match serait présenté le lendemain, 14 mars 2020, au CSM de Lac-Mégantic à compter de 20h. Suivez-nous donc sur Facebook ou sur le site internet officiel de l’équipe durant la soirée de vendredi pour être informé des développements entourant le Turmel.