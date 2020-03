Granygim : médailles et rubans - : Sports

Photos ci-contre: les gymnastes du Club Granigym ont bien performé lors de la compétition régionale à Lac-Mégantic, les 8 et 9 février. Les gymnastes du Groupe Défi ont participé à l’évaluation Défi régional à Magog, le 16 février.

Les 8 et 9 février dernier s’est déroulée à Lac-Mégantic la compétition régionale de gymnastique. En tout, 38 gymnastes du Club Granigym y ont participé en plus de remporter quelques médailles et rubans.

Des athlètes à féliciter, dans la catégorie R-4 9-10 ans : Aurélie Bélanger, Clara Galiay et Nelly Thivierge.

Dans la catégorie R4 11-12 ans: Olivia Bouffard, Madyson Thivierge, Sarah-Maude Hallé, Charlotte Matte, Laurie Bilodeau, Maina Goyette et Thalie Chapdelaine.

Dans la catégorie R-4 13-14 ans: Roseline Bédard, Isabelle Ayotte, Alexiane Bureau, Katharina Dupont, Myllah Goyette, Indya Grenier, Ève Lacroix, Camille Lapierre et Mégane Provençal.

Dans la catégorie R4 15 ans +: Océanne Livernoche, Danya Goyette et Maëlie Goyette.

Dans la catégorie R5 11-12 ans; Sarah-Ève Bélanger et Rae-Ann Head.

Dans la catégorie R5 13-14 ans, Élodie Bélanger, Anaïs Moffatt, Marie-Èva Fournier, Marguerite Perreault, Dorothée Therrien, Britany Fillion, Jany Pépin, Camillia Gosselin et Julianne Boulanger.

Dans la catégorie R5 15 ans + : Roxanne Perreault, Elena Blais, Maria Charbonneau, Clara Fontaine et Marianne Guérette pour leur participation et performance.

Puis, nous remercions toutes les entraîneuses, Sabrina Vallerand, Alyssia Byrns et Sarah-Maude Bernard-Boulay, pour le temps et l’encadrement offerts à leurs groupes de gymnastes.

Toutes nos félicitations à toutes les gymnastes du groupe défi, Olivia Bilodeau, Cholé Dupuis, Delphine Hallé, Alyson Lacroix-Bolduc, Julianne Lavallée, Chloé Vachon et Victoria Vachon qui ont participé à l’évaluation Défi régional à Magog le 16 février dernier ainsi que leur entraîneuse Alyson Paradis!