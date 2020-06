L’OTJ déménage au Centre sportif cet été - Claudia Collard : Actualités Coronavirus (COVID-19)

Le CSM sera le camp de base du service d’animation estival de Lac-Mégantic cet été.

C’est au CSM que se déroulera le camp de jour de la Ville de lac-Mégantic cet été, le bâtiment de l’OTJ n’était pas assez vaste pour permettre le respect des normes de distanciation sociale en cas de pluie. Par ailleurs, de nouvelles modalités s’appliqueront pour les inscriptions en raison de la COVID-19.



Ainsi, la Ville a choisi de prioriser les inscriptions des enfants âgés entre 5 ans et 10 ans. Les groupes de 11 et 12 ans seront uniquement formés si le nombre d’inscriptions ne dépasse pas la capacité d’accueil. Seuls les résidants de Lac-Mégantic pourront fréquenter le service, toujours offert à coût unique pour l’été. Le camp de jour sera en opération les jours de la semaine, du 25 juin au 13 août, entre 7h et 17h.

Le Centre sportif Mégantic sera réquisitionné par le camp de jour pour tout l’été et entièrement réservé aux enfants. «Nous avons la chance de bénéficier d’un équipement qui pourra répondre aux exigences de la Santé publique. L’utilisation du CSM nous permettra en cas de pluie de respecter la distanciation et de multiplier les plateaux de jeux. À l’extérieur, les espaces verts comme le Parc de la rivière, le centre-ville, la plage et le terrain de l’OTJ et le parc des Vétérans seront le terrain de jeu par excellence de nos enfants. Il est clair que nous offrons un camp différent cette année, en ayant toujours en tête, malgré les règles qui sont en place, un camp qui va permettre les découvertes, les jeux et les rires», partage André Samson, coordonnateur des services d’animation estivale à la Ville.

Ce dernier est confiant que les coordonnateurs et animateurs d’expérience sauront créer un univers divertissant pour les enfants. «Déjà, l’expérience de l’école que plusieurs vivent au quotidien fera en sorte que les habitudes et les routines, particulièrement quant au lavage des mains et de la distanciation, sont déjà acquises. Nous allons poursuivre dans un contexte plus ludique, mais avec la même rigueur afin que les enfants soient en sécurité», assure M. Samson.

L’inscription se fera en ligne du lundi 8 juin à 16h au dimanche 14 juin à 17h, via le site internet de la Ville de Lac-Mégantic. Les formulaires seront transmis et traités par l’équipe des loisirs et les parents seront recontactés pour effectuer le paiement, par carte de crédit (de préférence) ou par chèque. C’est seulement lors de cet appel que l’inscription sera confirmée.

La Ville souhaite par ailleurs qu’au moment de l’inscription, les parents précisent les semaines où leurs enfants ne fréquenteront pas le service d’animation estival. La mairesse Julie Morin indique que cette gestion permettra au Service des loisirs de mieux planifier les activités et les espaces requis. «Surtout, cette façon de faire devrait nous permettre de recevoir plus d’inscriptions. Si nous tenons compte des moments où certains enfants seront absents, nous pourrons faire des arrimages et faire en sorte que le plus de familles méganticoises possible aient accès à ce service essentiel».