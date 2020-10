Le début d’une nouvelle saison ce weekend - Anne-Julie Hallée : Sports

(Anne-Julie Hallée)- Ce weekend, les trois équipes de football des Béliers de la Polyvalente Montignac débuteront leur saison.





Depuis que le gouvernement Legault a donné le ok pour que les équipes sportives, l’entraîneur-chef du programme des Béliers, Yannick Thibault, était prêt. Avec toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique ainsi que la RSEQ et Football Québec, un horaire de pratiques a été établi ainsi qu’un calendrier de matchs avec d’autres écoles.





Ce vendredi, 25 septembre à 19h30 sur le terrain de la Polyvalente Montignac, les Béliers juvéniles de l’entraîneur chef et coordonnateur offensif Patrick Caron se mesureront aux Élites du Mont Sacré-Cœur de Granby. Les juvéniles seront également guidés par le coordonnateur défensif Marc-Olivier Gagnon et les assistants Yannick Thibault, Mathieu Breton, Jean-François Carrier, Charles Thibault, Bryan Pépin, Émile Laframboise et Loïc Morin.





Les benjamins et les cadets seront en action le samedi, 26 septembre, sur le terrain de Montignac. Dès 11h00, les benjamins de l’entraîneur-chef et coordonnateur offensif Yannick Thibault recevront le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville. Ils seront aussi dirigés par le coordonnateur défensif François Galiay et les assistants Cédrick Poirier et Antoine Thibault.





En après-midi, dès 15h00, l’équipe cadette de l’entraîneur-chef Yannick Thibault affrontera le Graal du Collège Clarétain. Le coordonnateur défensif Luc Vallerand et les assistants Patrick Gaignard, Dave Jalbert et Martin Cameron accompagneront les joueurs et entraîneurs.





C’est donc un rendez-vous au terrain de la Polyvalente Montignac ce vendredi 19h30 et samedi 11h et 15h. Nous demandons évidemment aux spectateurs de respecter les mesures sanitaires lors des parties.