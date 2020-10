Louer son premier appartement : les étapes à suivre - : Sports

Contenu commandité





Prêt à voler de tes propres ailes et à signer ton premier bail? Voici tout ce que tu dois savoir pour trouver l’appartement de tes rêves.





Découvre toutes les étapes importantes pour louer ton premier appartement sans tracas.





Ça y est! Tu es maintenant prêt à voler de tes propres ailes et à te trouver un chez-toi à ton goût. Si tu n’es plus considéré comme étant à la charge de tes parents, ce texte est pour toi. En effet, tu auras notamment à te procurer ta propre assurance habitation, contrairement aux jeunes adultes à la charge de leurs parents qui sont couverts par le contrat d’assurance de ceux-ci.





Louer ton premier appartement est une grande étape de ton développement personnel. C’est pourquoi être bien préparé pour faire un bon choix est très important. Promutuel Assurance t’accompagne dans la location de ton premier appartement en te présentant les étapes essentielles pour y arriver et en te donnant quelques conseils pratiques pour bien t’acclimater à ton nouveau chez-toi.





Les conditions pour louer un appartement au Québec

Tout d’abord, la première chose à faire est de t’assurer que tu réponds aux conditions requises pour louer un appartement au Québec. Aussi, pour la location d’un logement, tu dois passer l’étape de l’enquête de crédit, c’est-à-dire un processus encadré par la loi qui permet au propriétaire de connaître ton dossier de crédit et de vérifier que tu es capable de payer ton loyer de manière régulière. Le propriétaire te demandera également des références et peut-être des preuves de revenus, par exemple un contrat d’emploi ou un relevé bancaire.





Les étapes à suivre pour dénicher son premier appartement

Tu as un bon dossier de crédit ainsi que la capacité de payer ton loyer et de respecter les obligations du bail? Génial. Toutefois, inutile de te lancer tout de suite dans la planification de ta crémaillère, car il y a une bonne liste de choses à faire avant de louer un appartement. Mais ne t’inquiète pas : Promutuel Assurance te résume les démarches à réaliser, étape par étape, pour trouver l’appartement de tes rêves!





1. Établir un budget et des critères

Avant de commencer la recherche et les visites de logements, tu dois définir quels sont tes moyens et tes critères de sélection. Voici quelques éléments pour t’aider à les déterminer :

Le montant maximal que tu peux payer par mois pour ton logement. De façon générale, le loyer et toutes les dépenses associées devraient représenter 1/3 de tes revenus mensuels.

Le nombre de pièces nécessaires.

Veux-tu être seul ou en colocation?

La localisation : veux-tu être près de ton établissement d’enseignement pour épargner sur le transport en commun ou préfères-tu vivre près de ton travail? Ne néglige pas l’accès aux choses essentielles (épicerie, pharmacie, etc.), surtout si tu n’as pas de voiture.





2. Entreprendre les recherches

Une fois que tu as déterminé ton budget et tes critères, il est temps d’entamer tes recherches. Plusieurs sites Web listent les logements disponibles pour la location : Logis Québec, Kijiji, Kangalou, etc. Pour t’aider dans tes recherches, assure-toi de mettre des filtres comme ton budget maximal, le nombre de pièces et le quartier, ce qui te permettra de limiter les résultats et de gagner du temps. Lorsque tu tombes sur une annonce qui t’intéresse, agis rapidement et contacte le propriétaire par téléphone.





3. Visiter les logements potentiels

La visite d’un logement est une étape essentielle avant de signer le bail. C’est le moment idéal pour inspecter les lieux, mais aussi pour rencontrer le propriétaire et avoir une idée du genre de relation qui t’attend avec lui. Voici quelques éléments à considérer lors des visites :

Planifie les visites le jour pour vérifier l’ensoleillement et l’état général du logement.

Sois accompagné pour avoir un témoin en cas de problème.

Attarde-toi à l’isolation des fenêtres et des portes, à la qualité du chauffage (en hiver) ou de l’aération (en été) et à la plomberie (est-elle en bonne condition?).

Reste à l’affût des signes de moisissure ou de vermine.

Pose tes questions aux propriétaires : qu’est-ce qui est inclus dans le loyer? Qui sont les voisins? Quelles sont tes obligations en ce qui concerne l’entretien du logement?

Si le locataire actuel te fait visiter l’appartement, pose-lui tes questions sur les coûts de chauffage, le voisinage, l’isolation, etc.





Il est recommandé de visiter quelques appartements avant de prendre ta décision. Cela te permettra de comparer tes options et de faire un choix plus éclairé.





4. Pose ta candidature pour la location

Maintenant que tu as visité quelques logements, que tu les as comparés et que tu as choisi celui qui te convient, il est temps de témoigner ton intérêt au propriétaire. N’attends pas trop longtemps pour le faire, car tu pourrais perdre ta chance et te retrouver à la case départ.





En plus d’effectuer une enquête de crédit, le propriétaire pourrait te demander de fournir les éléments suivants pour appuyer ta candidature :

Des références (ton employeur, un professeur, un parent, etc.)

Un contrat d’emploi

Un relevé bancaire

Autres documents prouvant ta solvabilité





Assure-toi de lui fournir les documents nécessaires rapidement pour maximiser tes chances d’obtenir la location du logement. S’il te demande un document qui te semble confidentiel, n’hésite pas à vérifier tes droits auprès du Tribunal administratif du logement, anciennement appelé la Régie du logement du Québec.





5. Signer le bail

Le propriétaire est heureux de t’avoir comme locataire? Félicitations! La prochaine étape est la signature du bail. Un bail est un contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire afin de définir leurs engagements respectifs concernant un logement. Avant de le signer, il est donc important que tu comprennes tes obligations.





Savais-tu qu’il n’est pas nécessaire de te déplacer pour signer un bail? Tout peut se faire électroniquement. Peu importe la situation, au Québec, le propriétaire a le droit de te demander une avance sur le premier mois de loyer, mais il ne peut pas te demander un dépôt de garantie.





6. Déménager

Le déménagement est sans aucun doute l’une des plus grosses étapes de la location d’un logement. Au Québec, la plupart des déménagements s’effectuent la même date, soit le 1er juillet, ce qui peut occasionner certains inconvénients. Pour une expérience de déménagement sans tracas, sois bien préparé et assure-toi de communiquer avec l’ancien locataire pour faciliter la transition.





7. Renouveler ou cesser le bail

Si tu as signé un bail de 12 mois, tu devras décider si tu le renouvelles ou si tu souhaites quitter l’appartement, et ce, de 3 à 6 mois avant la fin de ton bail. Ainsi, s’il se termine en date du 30 juin, tu dois aviser ton propriétaire de ton départ entre le 1er janvier et le 31 mars.





Contracter une assurance habitation : l’étape trop souvent oubliée

Qu’arrive-t-il si tu te fais voler dans ton appartement ou si un sinistre survient et que tes biens sont abîmés? Est-ce le propriétaire qui te dédommagera? Non! Il est de ta responsabilité de contracter une assurance habitation pour couvrir le contenu du logement, c’est-à-dire tes meubles et tes effets personnels, mais aussi pour te protéger si jamais tu causais des dommages à autrui ou à ses propriétés.





Comme tu n’es plus à la charge de tes parents, tu dois souscrire ta propre assurance habitation. Prenons un exemple : ta baignoire fuit et endommage les biens de ton voisin. Ton assurance te couvrira s’il s’agit de dommages accidentels*. Trop de locataires négligent cette étape essentielle et doivent assumer les frais liés à leurs meubles et biens endommagés ou volés, faute de ne pas avoir une assurance habitation.





Comment faire pour assurer ton logement?

La première chose à faire est de dresser l’inventaire de tes biens. Ensuite, tu peux magasiner ton assurance en comparant les offres des différents assureurs. Tu devras aussi choisir contre quels types de risques tu souhaites assurer tes biens (incendie, vol, etc.). Au moment de signer ton contrat d’assurance habitation, assure-toi de bien lire les inclusions et les exclusions qui y figurent.





Promutuel Assurance offre d’ailleurs plusieurs avantages exclusifs aux locataires qui souhaitent souscrire une assurance habitation, par exemple pour l’assurance de ton vélo*. Ça te parle? Fais une demande de soumission pour une assurance habitation dès maintenant!





Premier appartement : quelques conseils pratiques