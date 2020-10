Sébastien Roulier franchira 422 km en trois jours au profit de Moisson Estrie - Claudia Collard : Actualités

Coureur aguerri, Sébastien Roulier effectuera un parcours de 422 kilomètres au profit de Moisson Estrie.

C’est une grande course de 422 km, en seulement 72 heures, sur les routes estriennes qu’entreprend Sébastien Roulier, ce matin du 9 octobre à Sherbrooke. Départ devant les locaux de Moisson Estrie, organisme qui recevra les dons amassés dans le cadre de l’événement Avançons tous en cœur. Avec un arrêt à Lac-Mégantic dans l’après-midi de samedi.



Il faut dire d’entrée de jeu que Sébastien Roulier n’en est pas à ses premières armes en matière de course, activité qu’il pratique depuis une vingtaine d’années. Le pédiatre intensiviste de profession a à son actif pas moins de 185 courses, dont 58 marathons, plus de 40 ultramarathons et de nombreux défis hors normes. Il est même détenteur du record Guinness pour le plus rapide demi-marathon et marathon en duo en 2018-2019. «Pour moi, la course est une façon d’explorer qui je suis, un entrainement à la résilience. C’est un processus qui m’amène à passer à travers des difficultés, à voir qu’il y a toujours des solutions», confie le principal intéressé.

Au printemps dernier, Sébastien Roulier initiait la première édition d’Avançons tous en cœur. «On était dans le pic de la COVID et, en tant que pédiatre intensiviste, j’étais moins sollicité. Ce qui m’a permis de porter mon attention sur les populations davantage dans le besoin. Je me suis donc tourné vers Moisson Estrie, où la demande était plus grande qu’à l’habitude, plusieurs ayant subi des pertes de revenus. J’ai trouvé tout naturel d’aider par la course», relate celui a déjà soutenu plusieurs causes de cette façon.

Fort d’un parcours de 300 km en soutien à Moisson Estrie en mai dernier, le médecin et ultramarathonien a choisi d’agrandir son cœur afin de rejoindre le centre de chacune des MRC de la région, du 9 au 12 octobre. C’est de Scotstown, aux environs de 7h30 ce samedi

10 octobre, qu’il prendra le départ pour Lac-Mégantic, via le chemin Franceville et la route 263. Des membres des Béliers l’attendront au carrefour giratoire pour une traversée de la ville en direction de Woburn, avec un arrêt à la polyvalente Montignac aux environs de 14h, 15h.

Tout au long du parcours de

422 km, les gens sont invités à accompagner M. Roulier à la course ou en vélo, en respectant la distanciation et un maximum de 25 personnes. L’équipe qui l’accompagnera pourra assurer le retour des coureurs désireux de faire un bout de chemin avec lui.

En guise de soutien au défi que relèvera Sébastien Roulier, la population est invitée faire don de denrées à la Banque alimentaire du Granit (4516 rue Laval) ou de verser un montant en argent via le site moissonestrie.com. Bon an mal an, 64% des denrées redistribuées dans la région proviennent de Moisson Estrie.