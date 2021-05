Ma boss MÃ©lanie, câ€™est la meilleure! - RÃ©mi Tremblay : ActualitÃ©s SociÃ©tÃ©

Lors de la remise du certificat honorifique et du drapeau d’employeur engagé, la propriétaire du Dépanneur du coin, Mélanie Bédard, entourée de Lisa Champeau, agent de développement pour le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE), Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets, et Catherine Bouchard, conseillère en orientation et en emploi chez Intro-Travail et Carrefour Jeunesse du Granit.

Le Dépanneur du coin à Lac-Mégantic est sorti grand gagnant du concours Mon boss c’est le meilleur dans la MRC du Granit. Coiffée du titre d’«employeur engagé pour la réussite éducative», la propriétaire Mélanie Bédard n’a pas été choisie au hasard! Sept candidats aspiraient au titre.

«Ma boss est la meilleure, car elle m’encourage à poursuivre mes études en me permettant de planifier mon horaire de travail en fonction de mon horaire de cégep, avec les examens et les stages», révèle Valérie Fortin, l’étudiante-employée qui a inscrit son boss au concours lancé en février dernier dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie.





Le concours invitait les jeunes de l’Estrie qui occupent un emploi pendant leurs études à mentionner de quelle manière leur patron ou patronne les appuie dans leur conciliation études-travail. «Dans leurs témoignages, les jeunes mentionnent bien sûr apprécier la grande flexibilité de leur employeur, mais également leurs qualités humaines, comme l’écoute, la compréhension, la confiance et l’ouverture, communique Lisa Champeau, agente de développement – mobilisation des gens d’affaires au Projet PRÉE. Au cours de la dernière année, les jeunes ont vécu plusieurs défis qui ont eu une grande influence sur leur santé mentale, leur motivation et leur engagement scolaire. Les bouleversements et les effets collatéraux provoqués par la pandémie peuvent avoir un impact sur leurs priorités, mais aussi sur leur niveau de motivation à rester à l’école.»





Mélanie Bédard a eu droit à un bel hommage de son employée. «Ma boss est toujours capable de me remonter le moral quand elle voit que je vais moins bien, mais surtout, elle m’offre la chance de travailler dans un superbe endroit en me faisant avancer tant du côté personnel que professionnel, en me donnant la chance de travailler au public.»